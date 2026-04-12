Kinezi gaze, a Porsche ima neočekivan odgovor

U toj novoj realnosti, mnogi smatraju da bi jedna od glavnih 'žrtava' mogla biti upravo Porsche. No, dok konkurenti s nelagodom prate rast kineskih brendova, iz Stuttgarta stiže potpuno drugačija poruka.

Daniel Schmollinger, direktor Porschea za Australiju, jasno je dao do znanja da u kompaniji ne vide razlog za paniku.

Prema njegovim riječima, kupci koji ulaze u svijet električnih automobila preko kineskih marki s vremenom će poželjeti više - a upravo tu Porsche vidi svoju šansu.

Drugim riječima, njemački proizvođač pozicionira se kao 'sljedeća razina', brend za one koji žele napraviti iskorak prema luksuzu, performansama i prestižu.