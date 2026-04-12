Kinezi gaze, a Porsche ima neočekivan odgovor

Na tržištu automobila povijest se ponovno ponavlja. Nakon Japana sedamdesetih i Južne Koreje početkom novog milenija, na scenu je stigao novi veliki igrač - Kina. I to ne samo s jeftinim modelima, već i s električnim vozilima u premium segmentu.
U toj novoj realnosti, mnogi smatraju da bi jedna od glavnih 'žrtava' mogla biti upravo Porsche. No, dok konkurenti s nelagodom prate rast kineskih brendova, iz Stuttgarta stiže potpuno drugačija poruka.
Daniel Schmollinger, direktor Porschea za Australiju, jasno je dao do znanja da u kompaniji ne vide razlog za paniku.
Prema njegovim riječima, kupci koji ulaze u svijet električnih automobila preko kineskih marki s vremenom će poželjeti više - a upravo tu Porsche vidi svoju šansu.
Drugim riječima, njemački proizvođač pozicionira se kao 'sljedeća razina', brend za one koji žele napraviti iskorak prema luksuzu, performansama i prestižu.
Opasna igra samopouzdanja
Takva strategija ima svoju logiku, ali nosi i određene rizike. Oslanjanje isključivo na snagu imena i imidža može se pokazati kao dvosjekli mač u industriji koja se mijenja brže nego ikad.
Kineski proizvođači više ne konkuriraju samo cijenom. Ubrzano napreduju u tehnologiji, dizajnu, pa čak i u onome što je donedavno bila najveća prednost europskih marki - emocionalnom doživljaju vožnje.
Električna budućnost pod pritiskom
Porscheova električna ponuda trenutačno uključuje modele poput Taycana, električnog Macana i nadolazećeg električnog Cayennea, no jasno je da će to biti tek dio rješenja.
Stručnjaci smatraju da će Porsche morati dodatno razvijati i snažne plug-in hibride, segment u kojem kineski proizvođači već imaju ozbiljno iskustvo.
Tehnološke inovacije i identitet brenda morat će ići ruku pod ruku - bez kompromisa. To je izazov koji neće biti jednostavan, osobito u trenutku kada se Porsche suočava i s određenim financijskim pritiscima.
Sve to čini 2026. godinu potencijalno prijelomnom za njemačkog diva - godinom u kojoj će morati redefinirati svoju poziciju u svijetu koji se mijenja brže nego ikad prije.