Talijani razvili monstruozni V12: 1500 KS bez hibridne pomoći

Još je impresivnije to što je, prema navodima proizvođača, motor homologiran prema najstrožim emisijskim zahtjevima. Proizvodnja će se odvijati u Italtecnici u Torinu, a iza projekta stoji niz neobičnih tehničkih rješenja.

Novi V12 opremljen je s četiri velika Garrettova turbopunjača smještena vrlo blizu jedan drugome, u takozvanoj konfiguraciji 'vrućeg V'. Unutrašnjost motora također je izvedena bez kompromisa: Koriste se kovani aluminijski klipovi s posebnom površinskom obradom rubova radi smanjenja trenja, dok su klipnjače kovane od čelika.

Za podmazivanje je zadužen sustav suhog kartera s odvojenim uljnim pumpama, što je rješenje tipično za ekstremne sportske i trkaće automobile. Kako bi dobili dovoljno prostora za sve komponente, inženjeri su kut između cilindarskih redova morali otvoriti na čak 120 stupnjeva. Zbog toga je motor neuobičajeno širok, a koncepcijom se približava bokser motorima.

Talijani tvrde da su riješili velik problem

Takva arhitektura donijela je i ozbiljne izazove. Zbog velike širine motora radilica je izložena golemim opterećenjima, a postojala je i opasnost od njezina uvijanja. Prema pisanju Engine Swap Depota, talijanski su inženjeri problem riješili promjenom redoslijeda paljenja cilindara, uz izmjenu kraćih i duljih intervala.

Takav ritam rada trebao bi stabilizirati radilicu tijekom vožnje i ukloniti rizik od ozbiljnog oštećenja motora. Giamaro Automobili tvrdi da je ovo prvi put da je takvo rješenje paljenja primijenjeno u osobnom automobilu homologiranom za cestovnu upotrebu.

Posebna je i glava cilindra, koja koristi mehanizam podizanja ventila s pogonom preko zupčanika. Za dovod goriva brine se napredni sustav koji kombinira izravno ubrizgavanje i ubrizgavanje u usisnu granu, čime se želi postići što bolja učinkovitost i maksimalna snaga pri snažnom ubrzanju.