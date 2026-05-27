Novi Ferrari šokirao fanove i srušio dionice: 'Izgleda kao svašta, samo ne kao Ferrari'

Luksuzni talijanski proizvođač sportskih automobila otkrio je model Luce, no tržište nije dočekalo premijeru s oduševljenjem: Dionice kompanije pale su na burzama u Milanu i New Yorku.

Luce, što na talijanskom znači 'svjetlo', prvi je Ferrarijev peterosjed. Na njegovu se razvoju radilo pet godina, a dizajn je nastao u suradnji s agencijom LoveFrom, koju je osnovao bivši Appleov šef dizajna Sir Jony Ive. Upravo zato novi model vizualno odskače od onoga što se tradicionalno povezuje s Ferrarijem.

Automobil pokreću četiri zasebna električna motora - po jedan na svakom kotaču - što mu omogućuje ubrzanje do 96 km/h za otprilike 2,5 sekunde. Iz Ferrarija ističu da su sve komponente proizvedene unutar kompanije, čime žele osigurati dugoročnu mogućnost popravaka, ali i očuvanje preprodajne vrijednosti.

Početna cijena modela Luce u Italiji iznosi 550.000 eura, čime postaje najskuplji Ferrarijev model koji ne pripada kategoriji superautomobila.

Dionice pale, kritike preplavile društvene mreže

Predstavljanje novog modela izazvalo je snažnu reakciju investitora. Dionice Ferrarija jučer su pale za više od osam posto na milanskoj burzi, dok je na njujorškoj burzi zabilježen pad veći od pet posto.

Ni komentari na društvenim mrežama nisu bili blagonakloni. Dio korisnika smatra da je Ferrari ovim potezom ozbiljno riskirao identitet brenda.

'Ferrari je upravo uništio svoj brend, baš kao i Jaguar. Ovo treba poslati ravno na smetlište', napisao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi je dodao:

'Što se događa s europskim proizvođačima luksuznih automobila? Prvo Jaguar, a sada i Ferrari.'

Salvini žestoko napao novi Ferrari

Među najglasnijim kritičarima našao se i talijanski ministar prometa Matteo Salvini, koji je na društvenim mrežama oštro komentirao izgled i cijenu novog modela.

'Električan, basnoslovno skup s cijenom od 550.000 eura i, što se estetike tiče, slika govori sama za sebe... Izgleda kao svašta, samo ne kao Ferrari. I to bi trebala biti 'inovacija'? Pitam se što bi na to rekao Enzo Ferrari?', napisao je Salvini.

Ferrari je modelom Luce otvorio novo poglavlje u svojoj povijesti, ali prva reakcija tržišta i javnosti pokazuje da će električni zaokret za jedan od najpoznatijih automobilskih brendova na svijetu biti sve samo ne jednostavan.