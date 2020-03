Hyundaijevo Proročanstvo: Bezvremenski dizajn električnih vozila sutrašnjice

Naziv Prophecy odražava svrhu koncepta jer označava svijetlu budućnost kako za Hyundaijev dizajn, tako i za inovativna rješenja mobilnosti budućih korisnika električnih vozila

Hyundai Motor Group proširuje liniju svojih proizvoda na 44 elektrificirana vozila, a samo Hyundai Motor Company planira uložiti gotovo 50 milijardi eura za istraživanje i razvoj u buduće tehnologije do 2025. godine. Očekuju da će prodati više od 670.000 električnih vozila na baterije i gorivne ćelije godišnje za to vrijeme i da će biti pozicionirani među top-tri proizvođača električnih vozila u svijetu. U Europi će do kraja 2020. godine biti elektrificirano više od 75 posto njihovih modela, a tvrtka ove godine ima cilj opskrbiti europske potrošače s gotovo 80.000 vozila s nultom emisijom.

Prophecy uspostavlja novi standard u segmentu električnih vozila. Prošireni međuosovinski razmak i kraći prevjes platforme električnih vozila daju Prophecyju ikoničnu siluetu savršenih proporcija. Rezultat je nova arhitektura električnog vozila definirana netaknutim površinama, čistim volumenom i harmonijom estetike i funkcionalnosti.