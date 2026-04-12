Hyundai opoziva 300.000 vozila: Evo koji su modeli pogođeni

Hyundai je pokrenuo veliki opoziv vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog potencijalno opasnog kvara na sigurnosnom sustavu.
Riječ je o problemu koji bi u određenim situacijama mogao imati ozbiljne posljedice za putnike. Prema podacima američke Nacionalne uprave za sigurnost prometa (NHTSA), opoziv obuhvaća više od 290.000 vozila zbog mogućnosti da se pričvrsni dijelovi sigurnosnih pojaseva na vozačevom i suvozačevom sjedalu odvoje.
Kako upozoravaju iz regulatorne agencije, u slučaju odvajanja sidrišta sigurnosnog pojasa, putnici neće biti adekvatno zaštićeni tijekom sudara, što značajno povećava rizik od ozljeda. Takav kvar posebno zabrinjava jer se odnosi na jedan od ključnih sigurnosnih elemenata u vozilu.
Koji su modeli pogođeni
Opoziv obuhvaća ukupno 294.128 vozila, uključujući nekoliko popularnih modela iz Hyundaijeve i Genesis ponude:
- određene modele Hyundai Ioniq 6 proizvedene između 2023. i 2025.
- Genesis G90 iz razdoblja 2023. do 2026.
- Hyundai Santa Fe i Santa Fe Hybrid proizvedene od 2024. do 2026. godine
Iz kompanije zasad nisu objavili koliko je konkretnih slučajeva kvara zabilježeno, no naglašavaju da se opoziv provodi preventivno kako bi se izbjegli potencijalni problemi u prometu.
Vlasnici pogođenih vozila bit će kontaktirani kako bi se problem uklonio u ovlaštenim servisima, najčešće bez dodatnih troškova. U ovakvim situacijama proizvođači obično nude besplatan pregled i zamjenu spornih dijelova.