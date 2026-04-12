Automobilski div reže stotine radnih mjesta: Evo gdje i zašto

Razvojni centar Opela u njemačkom Rüsselsheimu već se godinama postupno smanjuje, a sada slijedi novi val rezova koji će dodatno pogoditi zaposlenike. Prema najavi matične kompanije Stellantis, bez posla bi moglo ostati još oko 650 ljudi.
Trenutačno u razvojnom centru radi oko 1.650 inženjera, no plan je taj broj smanjiti na približno 1.000. Oni koji ostanu radit će na razvoju Opelovih modela, ali i na širim projektima unutar Stellantis grupe.
Godinama traje smanjivanje
Podsjetimo, još 2017. godine, kada je tadašnji PSA (danas Stellantis) preuzeo Opel, u Rüsselsheimu je radilo oko 7.000 stručnjaka u razvoju. Od tada su brojne pozicije ugašene, cijeli odjeli zatvoreni, a dio zaposlenika prešao je u druge tvrtke, poput inženjerske kompanije Segula.
Ovaj najnoviji rez, kako navode iz kompanije, neće se moći provesti kroz ranije dogovorene programe dobrovoljnog odlaska koji vrijede do 2029. godine. Zbog toga je uprava već obavijestila radničko vijeće i najavila razgovore kako bi se pronašla prihvatljiva rješenja, uključujući moguće otpremnine.
'Organizacijske mjere provodit će se tek nakon što radničko vijeće bude detaljno informirano i saslušano, uz konstruktivan dijalog sa socijalnim partnerima', poručili su iz Stellantisa.
Rüsselsheim ostaje važan, ali u manjem opsegu
Unatoč rezovima, iz kompanije naglašavaju da će tzv. 'Tech Center' ostati važan dio globalne razvojne mreže. Transformacija se, tvrde, provodi u sklopu dugoročne strategije za ovu lokaciju.
Inženjeri u Njemačkoj ubuduće će raditi na razvoju vozila za marke Opel i Vauxhall, ali i na ključnim tehnološkim područjima poput rasvjete, primjene umjetne inteligencije u proizvodnji, sustava pomoći vozaču i razvoja baterija.
Konkurencija dolazi iz Kine
Dodatni pritisak na njemački razvojni tim mogla bi stvoriti i Kina. Prema medijskim navodima, budući električni SUV modeli za Opel mogli bi se u velikoj mjeri razvijati u suradnji s kineskom kompanijom Leapmotor, u kojoj Stellantis ima udio. Iz kompanije zasad potvrđuju tek da su pregovori u tijeku.
Istodobno, Stellantis nastavlja ulagati u infrastrukturu u Rüsselsheimu, uključujući novi poslovni kompleks 'Green Campus'. Uz razvoj i dizajn, na toj lokaciji i dalje djeluju proizvodni pogon te administracija Stellantis Njemačka.