Automobilski div reže stotine radnih mjesta: Evo gdje i zašto

Trenutačno u razvojnom centru radi oko 1.650 inženjera, no plan je taj broj smanjiti na približno 1.000. Oni koji ostanu radit će na razvoju Opelovih modela, ali i na širim projektima unutar Stellantis grupe.

Godinama traje smanjivanje

Podsjetimo, još 2017. godine, kada je tadašnji PSA (danas Stellantis) preuzeo Opel, u Rüsselsheimu je radilo oko 7.000 stručnjaka u razvoju. Od tada su brojne pozicije ugašene, cijeli odjeli zatvoreni, a dio zaposlenika prešao je u druge tvrtke, poput inženjerske kompanije Segula.

Ovaj najnoviji rez, kako navode iz kompanije, neće se moći provesti kroz ranije dogovorene programe dobrovoljnog odlaska koji vrijede do 2029. godine. Zbog toga je uprava već obavijestila radničko vijeće i najavila razgovore kako bi se pronašla prihvatljiva rješenja, uključujući moguće otpremnine.

'Organizacijske mjere provodit će se tek nakon što radničko vijeće bude detaljno informirano i saslušano, uz konstruktivan dijalog sa socijalnim partnerima', poručili su iz Stellantisa.