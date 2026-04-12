Gledao TikTok pa skrivio stravičnu nesreću

Tada je kamion natovaren šljunkom bez kočenja naletio na kolonu vozila koja je stajala zbog radova na cesti. U sudaru je potpuno uništeno vozilo hitne pomoći, a život je na mjestu izgubilo šest osoba, dok je 15 ljudi ozlijeđeno.

Prema rezultatima istrage, vozač kamiona bio je u trenutku nesreće ometen - pratio je sadržaj na TikToku, a samo nekoliko minuta ranije i sam je objavio video.

Protiv vozača je podignuta optužba za višestruko ubojstvo u prometu s otegotnim okolnostima, uz pravnu kvalifikaciju tzv. 'svjesnog nemara'.

Riječ je o situaciji u kojoj osoba nije imala namjeru izazvati tragediju, ali je bila svjesna rizika svog ponašanja i unatoč tome nastavila s opasnim radnjama, vjerujući da se ništa loše neće dogoditi.

Takva kvalifikacija može značajno povećati kaznu, koja za ovakva kaznena djela već u startu prelazi šest godina zatvora.