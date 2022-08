[FOTO/VIDEO] Započela proizvodnja Mercedes-AMG One: Ovo je detaljan opis proizvodnog procesa hiperautomobila

Ovaj super sportski automobil dvosjed donosi najmoderniju i najučinkovitiju tehnologiju hibridnog pogona Formule 1 s trkaće staze na cestu, a napravljen je u čast 55. rođendana AMG-a

Mercedes danas može biti jako ponosan, jer je upravo krenula serijska proizvodnja hiperautomobila Mercedes‑AMG One. Koliko je bio mukotrpan put do realizacije ovog nadnaravnog vozila govori činjenica da je najavljen konceptom Mercedes-AMG Project One na sajmu automobila u Frankfurtu još 2017., a u međuvremenu je bilo prilično upitno hoće li se uopće i proizvoditi.