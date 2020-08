[FOTO/VIDEO] Mercedes-AMG Project ONE; testiranje ulazi u uzbudljivu fazu

Planiranih 275 primjeraka Mercedes-AMG Project ONE-a, čija bi isporuka trebala početi sljedeće godine, nude se bogatim kupcima po fiksnoj cijeni od 2,75 milijuna dolara, odnosno 2,3 milijuna eura

Mercedes-AMG je danas objavio kako razvoj njihovog hiper-automobila Mercedes-AMG Project ONE ulazi u novu fazu i time se sve više približava serijskoj proizvodnji. Prošle su gotovo tri pune godine otkako je Mercedes otkrio svoj Project One, ali se suočio s kašnjenjima još u 2018. godini, jer su inženjeri imali težak zadatak kako uskladiti 1,6-litreni turbopunjeni V-6 hibridni pogonski agregat iz Formule 1, koji se nikada nije trebao koristiti u cestovnom automobilu, s modernim standardima za emisije. No sada se čini da je sve riješeno i testiranje je napokon u tijeku.