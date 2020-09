[FOTO/VIDEO] Vozili smo Nissan Juke 1.0 DIG-T DCT 117 Tekna: Atraktivan crossover u kojem ProPILOT sustav čini razliku

Nissanova inteligentna mobilnost (Nissan Intelligent Mobility) zasigurno je jedna od najsuvremenijih vizija u automobilskom svijetu: temelji se na redefiniranju načina vožnje, pogona i integriranja u društvo

Naravno, otišli smo korak dalje i po pitanju same opreme, pa samo tako na testu imali model točne oznake Nissan Juke 1.0 DIG-T DCT 117 Tekna. Iznad ove razine opreme postoji još samo N-Design. U modelima s DCT mjenjačem dostupan je i sustav ProPILOT, i upravo ova tehnologija inteligentne vožnje jedan je od najjačih aduta našeg testnog Tekna testnog modela, no tome ćemo se opširnije vratiti nešto kasnije.

Nakon što je u siječnju Nissan održao hrvatsku premijeru druge generacije kompaktnog coupé crossovera modela Juke, nije dugo prošlo i već smo u veljači imali na našem testu Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 N-Connecta . Tada se radilo o modelu sa srednjom razinom opreme, odnosno trećom po redu nakon ulaznog modela Visia i Accenta. Bio je to isto tako i model s ručnim 6-brzinskim mjenjačem, no za one koji žele otići korak dalje svakako je odličan izbor Juke s opcijskim 7-brzinskim DCT (Dual Clutch Transmission) automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom.

Težina našeg 1.0 DIG-T DCT 117 Tekna testnog modela od 1207 kg je nešto veća (+25 kg) od modela s ručnim mjenjačem koji smo prethodno imali na testu. Naravno, razlika je isto tako i u dimenzijama guma, pa su u opremi Tekna one standardno, dimenzija 225/45R19 (isto je i u N-Design razini opreme). Uzmemo li ulaznu razinu Visia i dimenzija 215/65R16, ali i 215/60R17 kod N-Connecte treba reći da se razlika itekako osjeti, jer su na našem drugom testnom Juke modelu one dale Jukeu jednu razinu više u pogledu držanja na cesti i sportskijem dojmu u vožnji. Proizvođač guma je u našem slučaju bio korejski Hankook, a model je Ventus S1 evo³.

Riječ je naprednim sustavima koji vam pomažu onda kada je to najpotrebnije. Nissanov poluautonomni sustav ProPilot je napredna tehnologija pomoći u vožnji, ali ne može spriječiti sudar. ProPILOT uključuje: Lane Keep Assist - zadržavanje vozila u voznom traku, Intelligent Cruise Control – adaptivni, odnosno prilagodljivi tempomat, Traffic Jam Pilot - automatsko zaustavljanje i pokretanje vozila u gužvi (samo uz DCT mjenjač), Blind Spot Intervention - sustav za nadzor i intervenciju za vozila u mrtvom kutu, Rear Cross-Traffic Alert - upozorenje na nadolazeći promet straga, Driver Alertness - sustav prepoznavanja umora vozača.

Ako se ne služe navigacijskim sustavom s pametnog telefona, vlasnici mogu pristupiti uslugama TomTom Maps i Live Traffic. Novi Juke kompatibilan je s uslugom Google Assistant te omogućuje širok raspon naredbi, uključujući slanje odredišta navigacijskom sustavu automobila glasovnom naredbom pametnom telefonu (ovisno o zemlji).

Motor 1.0 DIG-T 117

Kao i kod testnog modela iz veljače ove godine i u našem drugom Jukeu je bio identičan pogonski sklop, a radi se o benzinskom turbomotoru smanjena obujma koji je ujedno kompaktan, lagan, snažan i štedljiv. Radi se o trocilindričnom 1.0 DIG-T 117 benzinskom motoru obujma 999 cm³ snage 117 KS (86 kW) pri 5250 okr./min., s najvećim okretnim momentom od 180 Nm od 1750 do 4000 o/min, odnosno 200 Nm od 1750 do 3750 o/min (s overboostom). Ovaj potonji podatak upućuje na to da overboost pruža dodatnih 20 Nm tijekom 25 sekundi od potpunog pritiska papučice gasa. Overboost se primjenjuje od druge brzine do najviše brzine. U odnosu na model sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem Nissan ne navodi neke razlike kada je riječ o DCT 7-brzinskom automatskom mjenjaču s dvostrukom spojkom. Ipak, ubrzanje od 0 do 100 km/h s ovim DCT mjenjačem je nešto sporije i iznosi 11,1 sekundi (0,7 sekundi sporije), ali je krajnja brzina identična i iznosi za oba modela 180 km/h.

Svakako treba spomenuti i D-mode funkciju, koja omogućuje vozaču da jednostavno bira neki od tri načina rada – Standard, Eco i Sport – kako bi prilagodili odzivnost motora ovisno o vrsti ceste ili raspoloženju vozača. U modu Sport Juke postaje 'jumpy', ali ne u nekom negativnom smislu već agilniji i odzivniji.