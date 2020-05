Litij-ionska baterija od 62 kWh modela LEAF e+ je učinkovita i snažna, a s povećanjem gustoće energije za 25 posto i povećanjem kapaciteta za čak 55 posto, domet mu je u kombiniranim uvjetima vožnje do 385 km

Nissan LEAF e+, najnovija verzija najprodavanijeg električnog automobila na svijetu u povijesti je početkom prošle 2019. godine predstavljena u Japanu. Sam dodatak 'e+' u nazivu modela govori nam da se radi se o unaprijeđenoj drugoj generaciji LEAF-a, pa smo ovaj tjedan smo na testu imali model Nissan Leaf e+ 62 kWh Tekna. Za razliku od testnog modela iz srpnja prošle godine, koji je imao elektromotor snage 110 kW (150 KS) i bateriju kapaciteta 40 kWh, naš LEAF e+ ima osjetno jači motor snage 160 kW (217 KS) i bateriju kapaciteta od 62 kWh. Naravno i domet LEAF e+ modela je sada povećan, no ipak vratimo se malo na bazične stvari druge generacije LEAF-a.

Nissan LEAF e+ je dug 4490 mm, širina mu je 1788 mm (2030 mm s otklopljenim retrovizorima), a visina od 1535 do 1545 mm u ovisnosti o dimenziji kotača od 16 ili 17 cola. Kako je naša testna verzija imala kotače od 17 cola, dimenzija guma je bila 215/50R17 onda je i visina vozila 1545 mm. Međuosovinski razmak je 2700 mm. Druga generacija LEAF-a bazira se na preuređenoj verziji mehaničke platforme prve generacije (zato je i međuosovinski razmak identičan), koja je kruća po pitanju torzijskog uvijanja. To mu omogućava bolju upravljivost, agilnost, a i udobnost je veća. I balans cijelog automobila prilično je dobro uravnotežen. Za razliku do modela sa slabijim motorom i manjom baterijom čija je visina od podloge 150 mm, naša jača testna verzija ima 135 mm. Naravno, s obzirom na jači snažniji motor i težu bateriju i ukupna težina LEAF e+ je sada u rasponu od 1690 do 1723 kg mjereno s vozačem od 75 kg, s rashladnom tekućinom, rezervnim kotačem (ovisno o tržištu) i kutijom s alatom. Treba reći i da težina raste ovisno o paketima opreme i/ili ugrađenom dodatnom opremom. Volumen prtljažnika je 435 litara ( 420 litara s BOSE ozvučenjem, kao u našoj testnoj verziji). Ono što može zasmetati je previsoki utovarni prag prtljažnika i relativno maleni otvor kada se podignu peta vrata.

Prema vanjskom izgledu, druga generacija LEAF-a djeluje moderno svojom zaobljenom formom uz podosta oštrih linija karoserije. Ovo je kompaktna hatchback peterovratna verzija automobila, koja možda neće plijeniti poglede nekim dizajnerskim bravurama, ali posve smo uvjereni da je Nissan dobro promišljao izgled ovog, prije svega električnog vozila, kod kojeg vrijede neka druga pravila u odnosu na klasične automobile. Mi s time nemamo problema, jer LEAF svakako ima podosta ostalih atributa koji ga krase, a o tome uostalom govore i prodajni podaci u cijelom svijetu. Plavo-crna dvobojna kombinacija, uz crni krov koji je spojen s gornjim dijelom stražnjih, petih vrata i zatamnjenim staklima na stražnjim vratima kabine, djeluje efektno. A uz sve to jako se dobro uklapaju i 17-colni kotači. LED prednja glavna svjetla s automatskim podešavanjem visine snopa u verziji opreme Tekna prilično su uvjerljiva i funkcionalna. Niti stražnja svjetla ne zaostaju u dizajnu.

Kabina novog LEAF-a izgleda primjereno premium kompaktnom automobilu, položaj sjedenja u automobilu je dobar, ali malo ćete se možda osjećati čudno jer sjedite odmah iznad baterije. Za one više i veće tjelesne konstitucije vjerojatno će vam na prvu nedostajati mjesta, ali nakon nekoliko desetaka odvoženih kilometara stvari će sjesti na svoje mjesto, čak i ako osim po visini nećete moći podesiti kolo volana prema dubini. Ova verzija LEAF e+ ima i povišeniji položaj prednjih sjedala za 5 mm zbog veličine baterije. Kao i u prošloj testnoj verziji sa slabijim motorom i baterijom, Nissan očito nije inzistirao na nekom pretjerano luksuznom uređenju kabine, nego više na praktičnosti. Jednostavnost uređenja kabine sasvim je primjerena i teško da će vam nešto nedostajati.

Ručica mjenjača (s reduktorom) prilično je jednostavnog oblika i ono što vam se možda neće odmah svidjeti jest to da je gotovo nespretna za upotrebu, ali i to je stvar samo navike. Digitalni 7-inčni TFT zaslon uz analogni pokazivač brzine zaslon instrumentne ploče nudi razne praktične funkcije, što olakšava efektivno izvlačenje najboljeg od ovog električnog pogona. Nissan Connect A-IVI 8-inčni ekran s navigacijom sasvim je praktičan. NissanConnect Services aplikacija dolazi s novim LEAF verzijama. Pomoću aplikacije korisnici mogu putem navigacijskog prostora od vrata do vrata poslati navigacijske rute od pametnog telefona do svog automobila i iz automobila na pametne telefone, što omogućava lakši prijelaz s navigacije, parkiranja i do krajnjeg odredišta.

Daljinska funkcija klima kontrole nudi mogućnost podešavanja klima uređaja ili grijanja dok je LEAF još uvijek priključen u garažu, dok se informacijama i analizama putovanja i stila vožnje može pristupiti i s pametnog telefona. Ulazna verzija LEAF-a Acenta dolazi sa 16-colnim aluminijskim naplatcima, halogenim prednjim svjetlima i LED dnevnim svjetlima, električnim prozorima, sustavom za napuštanje trake, upozorenjima za mrtve točke, inteligentni nadzor šasije, automatsko kočenje u hitnom slučaju s prepoznavanjem pješaka i biciklista, prednjim svjetlima za maglu, kožnim upravljačem, tempomatom i 7-inčnim infotainment sustavom s opcijama Android Auto i Apple Carplay. A najbolja oprema Tekna donosi potpuno LED prednja svjetla s automatskim uključivanjem kratkih i dugih svjetala s automatskim podešavanjem visine snopa, crni kožni interijer, grijana sjedala i volan i zvučni sustav BOSE sa sedam zvučnika, Inteligentni Around View monitor (4 kamere i prikaz okoline u 360⁰), Sustav za prepoznavanje objekata u pokretu, Sustav za održavanje vozačeve pozornosti, Park assist: 4 prednja i 4 stražnja senzora za parkiranje. Tu je i Nissanov poluautonomni sustav ProPilot. Funkcija ProPILOT napredna je tehnologija pomoći u vožnji, ali ne može spriječiti sudar. ProPILOT je namijenjen samo za vožnju autocestom (odvojenom barijerama) uz stalnu pozornost i sudjelovanje vozača. Vozačeva je odgovornost da ostane pozoran, vozi sigurno i bude spreman preuzeti nadzor nad vozilom u bilo kojem trenutku.

ProPILOT za verzije 62 kWh uključuje: Intelligent Cruise Control (adaptivni tempomat), Intelligent Lane Intervention (zadržavanje vozila u voznom traku), Traffic Jam (automatsko zaustavljanje i pokretanje vozila u gužvi), elektronsku parkirnu kočnicu (PP).

Jači motor, baterija većeg kapaciteta i veći domet LEAF e + nudi veće mogućnosti vožnje uz nadograđeni pogonski sklop od slabijeg modela koji smo vozili prošle godine. Njegov motor sada je snage 217 KS (160 kW), što je za čak 67 KS (50 kW) više od slabije verzije. Razlika je i u okretnom momentu jer je on sada veći za 20 Nm, pa iznosi 340 Nm u rasponu od 500 – 4000 okr./min. I ubrzanje je bolje, pa sada ono iznosi 6,9 sekundi od 0 do 100 km/h, a i krajnja brzina mu je veća i iznosi 157 km/h. Nissan navodi podatak, da ovaj snažniji motor omogućava 13-postotno bolje ubrzanje pri brzinama između 80 i 120 km/h, što je rekli bismo uobičajena brzina prilikom pretjecanja. To se u svakom slučaju itekako osjeti. Njegova kompaktna litij-ionska baterija od 62 kWh je učinkovita i snažna, s povećanjem gustoće energije za 25 posto i povećanjem kapaciteta za čak 55 posto, čime LEAF e+ ima domet u kombiniranim uvjetima vožnje do 385 km (WLTP) s jednim punjenjem. Nissan navodi i podatak da u gradskoj vožnji LEAF e+ ima domet od 528 km (WLTP). Da podsjetimo, LEAF s baterijom od 40 kWh je imao kombinirani domet jednog punjenja po WLTP-u u mješovitim uvjetima, prema Nissanu, 270 do 285 kilometara.

Napredni dizajn baterije u modelu LEAF e+ od 62 kWh uključuje inteligentnu tehnologiju, a njegova impresivna gustoća energije dolazi od novog dizajna modula akumulatora. Inovativna tehnika laserskog zavarivanja na zglobovima stanica smanjila je duljinu modula, dok promjena broja slojeva laminacije stanice omogućava da visina modula bude usklađena s oblikom vozila. Uz povećanje gustoće energije, baterija zadržava oblik i veličinu sličnu bateriji od 40 kWh LEAF, omogućujući modelu LEAF e + da zadrži unutarnji prostor LEAF-a i definirani vanjski stil. Nissan navodi na nova, snažnija baterija ima isto tako tri modula različite veličine, dok je ona od 40 kWh imala samo jednu veličinu modula. Umjesto 192 ćelije, nova baterija ima sada 288 ćelija. Njezin ukupan napon je 350 Volti.

Tu je i već dobro poznata funkcija e-Pedal, koju možete aktivirati i na kolu volana, a omogućuje snažno regenerativno kočenje i samim opuštanjem pritiska na gas pedalu. Time, uz malo prakse, gotovo da nećete koristiti papučicu kočnice čak i do potpunog zaustavljanja. Jedna pedala u tom slučaju je sasvim dovoljna. No neće baš svi koristiti ovu funkciju jer neki vozači ipak žele malo kliziti na valu inercije kada opuste pedalu gasa, stoga ju mogu isključiti. Za one koji žele još više regenerativnog kočenja i samim time dopunjavanje baterije, prebaciti će u B mod na ručici mjenjača. Odaberete li način rada ECO smanjiti ćete snagu motora i uštediti energiju. Taj način rada lagano povećava prikupljanje energije kočenja kako bi se povećao domet. Ako želite iz LEAF-a izvući najveći domet, paralelno uključite način rada B i način rada ECO. Sve u svemu, ovo je sada ozbiljno miran i profinjen električni automobil.

Punjenje Što se punjenja tiče, ispred prednje haube su zasebna vratašca ispod kojih se nalaze dvije utičnice; priključak Type 2 6,6 kW i priključak ChaDeMo 50 kW za brzo punjenje, kompatibilan sa 100 kW. Punjenje LEAF e+ pomoću EVSE kabela za punjenje na kućnoj utičnici od 220V/10A ili 2,2 kW (indikator prazna baterija-100 posto / 20-80 posto) s kabelom od 6 metara traje oko 32h/19h40 minuta. Kabel za punjenje na vanjskim punionicama ili wallboxu od 7,4 kW (indikator prazna baterija-100 posto / 20-80 posto) s kabelom Mode 3 / T2-T2 – traje oko 11h30/6h50, a na brzom Quick Charger punjaču od 50 kW (punjenje od 20-80 posto) oko 90 minuta.

Za ovaj jači LEAF e+ mogli bismo ponoviti ono što smo rekli i za slabiji model od 150 KS, ali sada je dojam još snažniji i bolji. U vožnji je novi LEAF e+ izuzetno je profinjen, ubrzanja su mu glatka, a odziv na pritiskanje gas pedale prilično hitar. Pogon je na prednja dva kotača. U vožnji gradom LEAF e+ je praktičan i okretan i, bez obzira na niskoprofilne gume dimenzija 215/50R17, ne osjećaju se toliko neravnine gradskih prometnica. I sam ovjes, prednji neovisni tipa MacPherson i straga torzijska greda, funkcionira sasvim onako kako treba. I prije smo rekli da LEAF, bez obzira na sve, nije sportska jurilica, već ugodan, udoban i praktičan obiteljski automobil. LEAF e+ na autocesti, pogotovo s ovom dimenzijom guma, jako lijepo leži i cijeli automobil se doima stabilnim i lako upravljivim. Njegova nešto veća težina u odnosu na slabiji LEAF ne predstavlja nikakav problem, ali daje izvrstan osjećaj stabilnosti i pri visokim brzinama. Uostalom, ovaj pojam je relativan jer u Hrvatskoj je najveća dozvoljena brzina 130 km/h. Ono što ovaj testni model krasi su njegova ubrzanja i međuubrzanja. Naša testna verzija Nissan LEAF e+ 62 kWh TEKNA s opcijom dvobojna karoserija stoji s popustom 334.076 kn. Uz ovaj popust i eventualne državne poticaje od 80.000 kuna Nissan LEAF e+ 62 kWh bi tako mogla biti u idealnom slučaju 254.076 kn.

I za kraj, evo jedne poslastice za sve one koji promišljaju dugoročno - evo izračuna isplativosti. Uostalom, pogledajte sami!