[FOTO/VIDEO] Opel predstavio Mokku; s ovim modelom je Opel krenuo ispočetka

Nova Mokka već od starta nudi mogućnost izbora između Mikka-e s baterijom i Mokke s visoko učinkovitim motorima sa unutarnjim izgaranjem

Opelov izvršni direktor Michael Lohscheller u sjedištu tvrtke uživo je danas predstavio potpuno novu Opel Mokku, automobil koji pobuđuje emocije i pokazuje budućnost marke. Novi model Mokka je prvi Opelov model koji nosi novo lice marke, Opel Vizor. To je prvi model s redizajniranim Opel 'Blitzom' vodoravnim simbolom munje i središnjim poravnanjem naziva modela na stražnjoj strani. Prvi je upotrijebio Pure Panel kako bi vozač uronio u novi potpuno digitalni kokpit. I to je prvi Opel koji je dostupan kao baterijski potpuno električni model pod nazivom Mokka-e, kao i s vrlo učinkovitim motorima sa unutarnjim izgaranjem od samog izlaska na tržište, odnosno od početka postupka narudžbi. Nova Opel Mokka sada se može naručiti po atraktivnoj početnoj cijeni od 19.990 eura (preporučena maloprodajna cijena uklj. 19 posto PDV-a u Njemačkoj), ali isto tako i online u Opel Store trgovini.

Nova Opel Mokka već je dobro opremljena po početnoj cijeni. Vrhunski sustavi pomoći od prednjeg sustava upozorenja na sudar s automatskim gradskim kočenjem u slučaju nužde i detekcijom pješaka do upozorenja na napuštanje trake, prometnih znakova i otkrivanja pospanosti vozača do inteligentnih regulatora i limitatora brzine u svakoj su varijanti dio standardnog opsega. Čak i u osnovnoj verziji, 1,2-litreni turbo-benzinski motor od 100 KS (74 kW) u kombinaciji sa šesterostupanjskim ručnim mjenjačem (potrošnja goriva prema NEDC: urbanih 5,5 l / 100 km, izvangradskih 4,0 l / 100 km, kombinirano 4,6 l / 100 km, 104 g / km CO₂).

Nova potpuno električna Opel Mokka-e nulte emisije dostupna je već od 32.990 eura (preporučena maloprodajna cijena uklj. 19 posto PDV-a u Njemačkoj). Zahvaljujući trenutnom inovacijskom bonusu, koji ovisi od zemlje do zemlje (u Hrvatskoj je taj iznos maksimalnih 70.000 kuna) ovo se pretvara u nevjerojatno povoljnih 23.420 eura. Elektromotor sa 100 kW (136 KS) i 260 Newton metara najvećeg okretnog momenta, koji je dostupan već od samog starta. S baterijom od 50 kWh, prema WLTP-u, moguće je prijeći do 324 kilometara bez zaustavljanja zbog punjenja strujom.

Nova Opel Mokka impresionira savršenim proporcijama i preciznošću do najsitnijih detalja. Kratki prevjesi i široki stav tipični su za hrabar, čist izgled samo 4,15 metara kompaktnog peterosjeda. Najupečatljivija značajka pogleda sprijeda je nepogrešivi Opel Vizor. Kao i kod potpuno zatvorene integralne kacige, i na novo Opelovo lice postavljen je zaštitni vizir, koji neprimjetno integrira masku vozila, LED farove i novoprojektiranu Opelovu munju koja je u središtu. Jasna slika i straga: ime Mokka prvi se put pojavljuje na samopouzdan način u središtu vrata prtljažnika i potpuno je novo poput cijelog automobila - s posebno dizajniranim fontom koji na tehnički, tekući, živahni način oblikuje riječ 'Mokka'.

Opel kaže da vožnja u Opel Mokka-e 'kombinira vožnju bez emisija i izvanredno iskustvo vožnje'. Elektromotor u stanju mirovanja isporučuje 100 kW (136 KS) i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta, a trenutačni odziv, okretnost i dinamičnost su njegova izvanredna svojstva. Vozač može birati između tri razine vožnje Normal, Eco i Sport. S baterijom od 50 kWh, do 324 kilometara može se preći čisto električno prema WLTP ciklusu. Punjenje je za Mokku-e potpuno jednostavno. Nova Mokka-e pripremljena je za sve mogućnosti punjenja, od jednofaznog do trofaznog punjenja s 11 kW (u Njemačkoj je serijski ugrađeni trofazni punjač od 11 kW), a također ima 8-godišnje jamstvo (160.000 kilometara) za bateriju. Da bi putovanje u novom Opel Mokka-e bilo još opuštenije, OpelConnect, aplikacija myOpel i Free2Move Services, marka mobilnosti Groupe PSA, nude posebna rješenja za električna vozila. Oni se mogu koristiti vrlo jednostavno i jasno putem aplikacija.

Svim varijantama Mokke zajedničke su: smanjena masa vozila - nova Mokka teži i do 120 kilograma manje od svog prethodnika - i povećana krutost karoserije. Prednosti su očite: nova Mokka troši znatno manje i svojom je pokretljivom i izravnom reakcijom jako zabavna u vožnji.

Osim toga, kupci mogu birati između novih, moćnih i ekonomičnih benzinskih i dizelskih motora. Najsuvremenije jedinice s rasponom snage od 100 KS (74 kW) do 130 KS (96 kW) kombiniraju ekonomičnu potrošnju goriva s puno užitka u vožnji (potrošnja goriva prema NEDC: gradska 5,9-4,4 l / 100 km, izvangradska 4,2-3,4 l / 100 km, kombinirano 4,8-3,8 l / 100 km, 111-100 g / km CO₂). Minimizirani gubici uslijed trenja također doprinose vrhunskim performansama s malom potrošnjom. Turbopunjači razvijaju veliki okretni moment čak i pri vrlo malim brzinama. Mjenjač je vrhunski ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa i 8-brzinski automatski s tehnologijom Quickshift i polugicama na kolu volana za ručno mijenja nje stupnjeva prijenosa.

Matrix IntelliLux LED svjetla, vrhunski sustavi pomoći i praktičnost

Nova Mokka nastavlja Opelovu tradiciju otvaranja inovativnih tehnologija iz viših klasa vozila širokom krugu kupaca. To prije svega pokazuje prilagodljivo i stoga bez odsjaja matrično svjetlo IntelliLux LED® s ukupno 14 elemenata, što je jedinstveno u ovoj klasi. Postoje i brojni vrhunski sustavi pomoći. Portfelj se kreće od standardnog sustava upozorenja na prednji sudar s automatskim kočenjem u nuždi i otkrivanjem pješaka do otkrivanja pospanosti vozača, pomoći u zadržavanju traka i inteligentnog tempomata i limitatora brzine. Ponudu mogu nadopuniti sustavi kao što su Automatic Speed ​​Assist ACC (prilagodljivi tempomat) sa Stop & Go funkcijom za automatske mjenjače, Active Lane Keeping Assist, Automatic Parking Assist, bočna zaštita, upozorenje na mrtvi kut i panoramski pogled od 180 stupnjeva kamere za vožnju unatrag.