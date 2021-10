[FOTO/VIDEO] Dvije prestižne nagrade za konceptne automobile iz Renaulta, MORPHOZ i Renault 5 Prototype su najbolji

Renault 5 Prototype je konceptni automobil godine časopisa Car Design News, dok je futuristički koncept MORPHOZ osvojio nagradu CreativAward međunarodnog automobilskog festivala

Pregled dizajna automobila, koji je po osmi put objavio Car Design News, uzima u obzir konceptne automobile koji su predstavljeni u razdoblju od ožujka 2020. do ožujka 2021. te tako daje pregled dizajnerskih trendova i inovacija godine. Žiri čine automobilski stručnjaci i direktori dizajna vodećih proizvođača automobila.

'Nagrada Car Design News Concept Car of the Year za R5 Prototype ima posebnu privlačnost za Renaultov dizajnerski tim, jer je uručuje žiri sastavljen od vodećih dizajnera automobila. Jako smo ponosni na to', kaže Gilles Vidal, voditelj dizajna u Renaultu.