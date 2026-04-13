Ferrarijev dizajner okrenuo leđa trendu: 'Čudna ideja, to nema smisla'

Jony Ive, čovjek koji je svojim dizajnom obilježio neke od najvažnijih Appleovih proizvoda, sada sudjeluje u stvaranju jednog od najiščekivanijih Ferrarijevih modela budućnosti. I upravo zato posebno odjekuju njegove riječi da električni automobili ne bi smjeli postati potpuno digitalni.
Britanski dizajner, koji stoji iza izgleda iPhonea, iMaca i Apple Watcha, uključen je u razvoj interijera nadolazeće Ferrarijeve električne Luce. No, umjesto da zagovara još više zaslona i digitalnih funkcija, zauzeo je potpuno suprotan stav - električni automobil, smatra, mora zadržati što više fizičkih komandi.
Ferrari ne želi kokpit prepun ekrana
Ive je suosnivač kreativnog studija LoveFrom, koji okuplja industrijske dizajnere, stručnjake za sučelja i tipografe. Upravo je taj tim, u suradnji s Ferrarijevim šefom dizajna Flaviom Manzonijem i pod nadzorom Piera Ferrarija, radio na projektu Luce.
U vremenu kada se automobilska industrija natječe tko će ugraditi veći broj ekrana, Ferrari i Ive odlučili su krenuti drugim putem.
'Postoji ta čudna ideja da, ako je pogon električni, onda i sučelje mora biti digitalno. To nema smisla', poručio je Ive.
Zato će kabina modela Luce kombinirati središnji zaslon s većim brojem mehaničkih tipki i fizičkih komandi za klimatizaciju, ventilaciju i podešavanje sjedala. Drugim riječima, funkcije koje vozač koristi instinktivno ostat će pod prstima, a neće biti skrivene duboko u izbornicima na ekranu.
'Veliki ekran u autu jednostavno ne funkcionira'
Ive pritom ne skriva što misli o trendu velikih dodirnih zaslona u automobilima.
'Praktično i funkcionalno, veliki touchscreen u automobilu ne funkcionira. To je neupitno. Meni je to lako i lijeno rješenje', rekao je.
Dodao je i da takav pristup često više prati modu nego stvarne potrebe vozača, a rezultat su sučelja koja su komplicirana, zbunjujuća i, kako tvrdi, potencijalno opasna.
'U ovakvom prostoru ne smije se podlijegati stilu i trendovima. Mora postojati strogoća. Ljudi ne bi smjeli prihvaćati stvari koje su gotovo neupotrebljive i, rekao bih, opasne', istaknuo je.
Sve je podređeno vožnji
Filozofija interijera Ferrarijeve Luce temelji se na ideji da dizajn mora gotovo 'nestati'. To ne znači da kabina neće biti upečatljiva, nego da svaki element mora djelovati prirodno, logično i neizbježno - kao da upravo ondje i pripada.
Cijeli koncept razvijan je prema tzv. prvim principima, s jasnim fokusom na funkcionalnost. Instrumentna ploča i upravljač zamišljeni su kao srce vozačkog iskustva - jedan služi za prikaz informacija, drugi za upravljanje, a sve ostalo mora ih podržavati, a ne odvlačiti pažnju.
'Napraviti nešto jednostavno i intuitivno iznimno je teško. Sve mora biti utemeljeno na funkciji. To ne smije biti ukras, jer ukras odvlači pažnju i loše stari', rekao je Ive.
Naglasio je i da su sve ključne komande fizičke i mehaničke, a Ferrari je, kako kaže, temeljito testirao takva rješenja kako bi provjerio svaku pretpostavku. 'Srećom, najbolji inženjeri na svijetu rade upravo u Ferrariju', dodao je.
Oni koji su već imali priliku testirati Luce na stazi u Baloccu opisali su iskustvo kao teško usporedivo s bilo čim drugim, a jedan od komentara bio je čak da djeluje 'gotovo ilegalno'.