Ferrarijev dizajner okrenuo leđa trendu: 'Čudna ideja, to nema smisla'

Britanski dizajner, koji stoji iza izgleda iPhonea, iMaca i Apple Watcha, uključen je u razvoj interijera nadolazeće Ferrarijeve električne Luce. No, umjesto da zagovara još više zaslona i digitalnih funkcija, zauzeo je potpuno suprotan stav - električni automobil, smatra, mora zadržati što više fizičkih komandi.

Ferrari ne želi kokpit prepun ekrana

Ive je suosnivač kreativnog studija LoveFrom, koji okuplja industrijske dizajnere, stručnjake za sučelja i tipografe. Upravo je taj tim, u suradnji s Ferrarijevim šefom dizajna Flaviom Manzonijem i pod nadzorom Piera Ferrarija, radio na projektu Luce.

U vremenu kada se automobilska industrija natječe tko će ugraditi veći broj ekrana, Ferrari i Ive odlučili su krenuti drugim putem.

'Postoji ta čudna ideja da, ako je pogon električni, onda i sučelje mora biti digitalno. To nema smisla', poručio je Ive.

Zato će kabina modela Luce kombinirati središnji zaslon s većim brojem mehaničkih tipki i fizičkih komandi za klimatizaciju, ventilaciju i podešavanje sjedala. Drugim riječima, funkcije koje vozač koristi instinktivno ostat će pod prstima, a neće biti skrivene duboko u izbornicima na ekranu.