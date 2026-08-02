OBJAVLJENI PODACI

Evo koliko Francuzi kupuju kineske automobile i koji su tamo najveći hitovi

A.H.

02.08.2026 u 11:36

BYD DOLPHIN
BYD DOLPHIN Izvor: Licencirane fotografije / Autor: BYD
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Kineske automobilske marke nastavljaju osvajati europsko tržište, a njihov rast posebno je vidljiv u Francuskoj.

Iako još uvijek ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju najvećim domaćim proizvođačima, prodaja im je u samo godinu dana gotovo udvostručena.

Prema podacima koje donosi francuski Auto Plus, kineske marke u prvoj polovici 2026. prodale su 41.051 novi osobni automobil u Francuskoj. To im je donijelo tržišni udio od 4,8 posto, dok su u istom razdoblju prošle godine držale tek 2,6 posto tržišta sa 22.227 prodanih automobila.

Najprodavanija kineska marka u Francuskoj trenutačno je MG. U prvih šest mjeseci godine isporučio je 16.417 automobila, što mu donosi oko 1,9 posto ukupnog tržišta.

Na drugom mjestu nalazi se BYD s 13.546 prodanih vozila i tržišnim udjelom od oko 1,6 posto. Veliko iznenađenje predstavlja Jaecoo. Iako je na francuskom tržištu prisutan tek tri mjeseca, već je prodao 3870 automobila i vrlo brzo se probio među najuspješnije kineske marke.

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Unatoč brzom rastu, kineski proizvođači još su daleko od vodećih europskih marki poput Renaulta, Peugeota ili Dacije, koje pojedinačno prodaju višestruko više automobila.

Zanimljivo je da rast kineskih proizvođača u Francuskoj ponajviše nose hibridni modeli. Posebno su traženi plug-in hibridi, u kojima prednjače upravo MG i BYD. S druge strane, potpuno električni modeli zasad rastu sporije. U prvoj polovici godine registrirano je 15.172 kineskih električnih automobila, što predstavlja 6,3 posto francuskog tržišta električnih vozila.

Jedan od razloga sporijeg rasta električnih modela jest činjenica da mnogi automobili proizvedeni u Kini ne ispunjavaju uvjete za francuske državne poticaje zbog ekoloških kriterija proizvodnje.

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