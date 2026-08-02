Evo koliko Francuzi kupuju kineske automobile i koji su tamo najveći hitovi

Kineske automobilske marke nastavljaju osvajati europsko tržište, a njihov rast posebno je vidljiv u Francuskoj.
Iako još uvijek ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju najvećim domaćim proizvođačima, prodaja im je u samo godinu dana gotovo udvostručena.
Prema podacima koje donosi francuski Auto Plus, kineske marke u prvoj polovici 2026. prodale su 41.051 novi osobni automobil u Francuskoj. To im je donijelo tržišni udio od 4,8 posto, dok su u istom razdoblju prošle godine držale tek 2,6 posto tržišta sa 22.227 prodanih automobila.
Najprodavanija kineska marka u Francuskoj trenutačno je MG. U prvih šest mjeseci godine isporučio je 16.417 automobila, što mu donosi oko 1,9 posto ukupnog tržišta.
Na drugom mjestu nalazi se BYD s 13.546 prodanih vozila i tržišnim udjelom od oko 1,6 posto. Veliko iznenađenje predstavlja Jaecoo. Iako je na francuskom tržištu prisutan tek tri mjeseca, već je prodao 3870 automobila i vrlo brzo se probio među najuspješnije kineske marke.
Unatoč brzom rastu, kineski proizvođači još su daleko od vodećih europskih marki poput Renaulta, Peugeota ili Dacije, koje pojedinačno prodaju višestruko više automobila.
Zanimljivo je da rast kineskih proizvođača u Francuskoj ponajviše nose hibridni modeli. Posebno su traženi plug-in hibridi, u kojima prednjače upravo MG i BYD. S druge strane, potpuno električni modeli zasad rastu sporije. U prvoj polovici godine registrirano je 15.172 kineskih električnih automobila, što predstavlja 6,3 posto francuskog tržišta električnih vozila.
Jedan od razloga sporijeg rasta električnih modela jest činjenica da mnogi automobili proizvedeni u Kini ne ispunjavaju uvjete za francuske državne poticaje zbog ekoloških kriterija proizvodnje.