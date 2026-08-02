Evo koliko Francuzi kupuju kineske automobile i koji su tamo najveći hitovi

Iako još uvijek ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju najvećim domaćim proizvođačima, prodaja im je u samo godinu dana gotovo udvostručena.

Prema podacima koje donosi francuski Auto Plus, kineske marke u prvoj polovici 2026. prodale su 41.051 novi osobni automobil u Francuskoj. To im je donijelo tržišni udio od 4,8 posto, dok su u istom razdoblju prošle godine držale tek 2,6 posto tržišta sa 22.227 prodanih automobila.

Najprodavanija kineska marka u Francuskoj trenutačno je MG. U prvih šest mjeseci godine isporučio je 16.417 automobila, što mu donosi oko 1,9 posto ukupnog tržišta.

Na drugom mjestu nalazi se BYD s 13.546 prodanih vozila i tržišnim udjelom od oko 1,6 posto. Veliko iznenađenje predstavlja Jaecoo. Iako je na francuskom tržištu prisutan tek tri mjeseca, već je prodao 3870 automobila i vrlo brzo se probio među najuspješnije kineske marke.