Citroën potpuno obnovio C4 i C4 X: Transformacija dva glavna modela u C-segmentu

Prednji branik uključuje modernu rešetku koja se nadvija nad zaštitnom pločom inspiriranom SUV-om u donjem dijelu, u boji Mercury na razinama opreme You i Plus i Silver Chrome na Max opremi. Prednji kraj je visoko strukturiran, sa snažnim izrazom karaktera i vertikalnošću vođenom lokacijom novog logotipa. Stege u boji Pure Black ili Gold Satin postavljene su okomito u masku odbojnika, naglašavajući novu strukturu i samopouzdanje prednjeg kraja. Također dodaju suptilan dodir boje.

U kombinaciji s ovjesom Advanced Comfort®, ova sjedala nude apsolutnu udobnost, pretvarajući svako putovanje u nježno, umirujuće iskustvo unutar prave čahure. Ova tehnologija koristi progresivne hidraulične jastuke, koji upijaju nesavršenosti ceste kako bi pružili osjećaj letećeg tepiha. To je veliki napredak u odnosu na tradicionalne sustave ovjesa, nudi smirenije iskustvo vožnje i pojednostavljuje život u vozilu.

C4 i C4 X nude najnoviju generaciju infotainment sustava s 3D navigacijom koja je fluidna, brza i ergonomska. Ovo visoko intuitivno sučelje koristi 10" HD zaslon i kupci ga mogu u potpunosti prilagoditi zahvaljujući sustavu 'widget'. Widgeti nude brz način pregledavanja aplikacija i sadržaja na dodirnom zaslonu vozila. Sučelje također ima prirodno prepoznavanje glasa i digitalni asistent kojeg mogu 'aktivirati' putnici u vozilu naredbom 'Hello Citroën': razumijevanje onoga što govore, odgovaranje na njihova pitanja i izvršavanje njihovih glasovnih naredbi I nema više kablova koji leže po kabini, zahvaljujući bežičnoj replikaciji vašeg pametni telefon na 10" HD tabletu. Ovaj sustav se može jednostavno nadograditi 'over the air' ažuriranjima.