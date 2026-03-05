Čekate da auto dođe na rezervu prije nego što natočite gorivo? Evo zašto je to loša stvar

Kad se na instrument-ploči upali lampica za nisku razinu goriva to znači da je količina goriva pala ispod granice koju je odredio proizvođač. Ta je granica postavljena tako da vozaču ostavi dovoljno 'lufta' da bez panike stigne do prve benzinske postaje.
Važno je znati da rezerva nije samo poruka 'odmah natoči', nego sigurnosna margina koja računa na to da potrošnja nije uvijek ista - ovisi o stilu vožnje, opterećenju auta, nagibu ceste, brzini, gradskoj gužvi i nizu drugih uvjeta.
Koliko goriva ostane?
U većini automobila ostane otprilike 5-15 posto ukupnog kapaciteta spremnika. U praksi to najčešće znači nekoliko litara, ovisno o veličini rezervoara.
Primjerice:
Spremnik 40 l - oko 2-6 l
Spremnik 50 l - oko 3-7 l
Spremnik 60 l - oko 4-9 l
Spremnik 70 l - oko 4-10 l
Spremnik 80 l - oko 5-12 l
Ako automobil ima spremnik od 60 litara, nakon paljenja rezerve obično ostane 4-9 litara, što u realnim uvjetima može biti dovoljno za otprilike 50-120 kilometara - ovisno o potrošnji.
Zašto se rezerva razlikuje od auta do auta?
Razlike postoje iz nekoliko razloga:
Oblik i konstrukcija spremnika - neki imaju pregrade, neravno dno ili dijelove iz kojih pumpa ne može povući baš sve gorivo
Točnost senzora - mjerenje razine nije savršeno i može varirati u zavojima, na uzbrdici ili nizbrdici
Elektronički izračuni - moderni automobili koriste algoritme koji preostalu kilometražu računaju prema prosječnoj potrošnji, a ona se može brzo promijeniti
Koliko se kilometara može voziti na rezervi?
Sve ovisi o potrošnji. Ako je u spremniku ostalo, primjerice, 7 litara, okvirni doseg izgleda ovako:
5 l/100 km - oko 140 km
6,5 l/100 km - oko 108 km
8 l/100 km - oko 88 km
10 l/100 km - oko 70 km
U gradu, pri višim brzinama, s većim teretom ili uz uključen klima-uređaj potrošnja raste - pa se u praksi prelazi osjetno manje.
Zašto nije pametno voziti 'do kraja'?
Iako rezerva postoji kao sigurnosna mreža, vožnja dok se spremnik gotovo potpuno ne isprazni može stvoriti probleme:
- Pumpa goriva može stradati jer se hladi samim gorivom
- U sustav može ući zrak
- Mogu se povući nečistoće i talog s dna spremnika, što povećava rizik od začepljenja filtra
Zaključno, kad se upali lampica rezerve, u spremniku obično ostane oko 2-12 litara goriva, odnosno 5-15 posto kapaciteta. To je sigurnosna margina, a ne preporuka da vozite dok se automobil ne ugasi. Najbolja praksa je natočiti gorivo prije nego što se lampica uopće upali i planirati rutu unaprijed.