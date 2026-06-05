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Audi predstavio svoj najjači automobil ikad. U prodaju kreće jako brzo, evo svih detalja

S. M.

05.06.2026 u 15:24

Audi Nuvolari
Audi Nuvolari Izvor: Profimedia / Autor: Audi / Ferrari / Profimedia
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Audi je svečano predstavio superautomobil Nuvolari koji će imati 987 KS, a početna cijena bit će mu 600.000 eura.

Malo više od dvije godine nakon što je zaustavio proizvodnju modela R8, Audi je predstavio Nuvolari koji bi se na tržištu trebao naći već u prvoj polovici sljedeće godine.

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Proizvodnja će biti limitirana na 499 primjeraka, a novi Audi ime je dobio po talijanskom vozaču Taziju Nuvolariju koji je u tridesetim godinama pobjeđivao za Auto Union, preteču današnjeg Audija.

Nuvolari će imati plug-in hibridni 4.0 twin-turbo V8 motor, kojemu će 'redline' biti na 10.000 okretaja, imat će okretni moment od 730 nM, a 1690 kilograma težak automobil od 0 do 100km/h odvest će za samo dvije i pol sekunde.

Maksimalna brzina bit će veća od 350 kilometara na sat, a iz mjesta do 200 km/h Nuvolari će doći za 6,8 sekundi. Automobil će imati brojne tehničke elemente preuzete iz Formule 1, a sve se bazira na Conceptu C, koji je Audi nedavno predstavio.

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