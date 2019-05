Žuti alarm upaljen za cijelu Hrvatsku, stabilnog vremena nema na vidiku: Doznajte kakvo nas vrijeme očekuje ovog tjedna

DHMZ je za ponedjeljak upalio žuti alarm za cijelu Hrvatsku i to zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Nestabilno vrijeme s izmjenom sunčanih razdoblja i mogućim pljuskovima s grmljavinom, zadržat će se do kraja tjedna

Prema podacima DHMZ-a, u ponedjeljak će biti djelomice sunčano te i dalje nestabilno, a ujutro na kopnu ponegdje uz maglu. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, češće na Jadranu i područjima uz njega.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati od 9 do 13, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C.