Proljepšanja još nema na vidiku: maglovito, oblačno i uz pljuskove ulazimo i u novi tjedan

Promjenjivo vrijeme čeka nas u nedjelju, ali i u ostatku tjedna kada su mogući pljuskovi, no i sunčana razdoblja.

U prvome dijelu dana promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro moguće s maglom. A poslijepodne i navečer treba računati na kišu praćenu grmljavinom, a mjestimice moguće i izraženije pljuskove. Njih može biti i u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. No, za razliku od drugih područja, mjestimična je kiša i grmljavina u ovom dijelu Hrvatske vrlo vjerojatna već i prijepodne.

A najniža jutarnja od 7 do 10 °C.

Vjetar ponegdje umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 21 do 23 °C.

Puhat će južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo, u početku još ponegdje umjereno i jako, koje će tijekom dana oslabjeti. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C, u gorju ponegdje malo niža.

Na srednjem Jadranu može biti pokojeg pljuska ili malo kiše, a kiša praćena grmljavinom vjerojatnija je mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 °C, uz umjereno i jako jugo koje će kroz dan oslabjeti. I na krajnjem jugu Lijepe naše umjereno i jako jugo bit će u slabljenju, a more u smirivanju. No, u početku će još biti umjereno valovito i valovito. Uz promjenljivu naoblaku nije isključena pojava lokalnih pljuskova, moguće i izraženijih.