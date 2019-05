Kad će sunce? Pogledajte što donosi detaljna prognoza za vikend

Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano bit će u petak

Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći i ujutro mjestimice umjerena, podno Velebita još i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 14 °C.