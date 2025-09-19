U Saboru žustra rasprava o sestrama iz Rumunjske

Nema bojazni, neće naše medicinske sestre biti masovno zamijenjene rumunjskim, mi smo zemlja iz koje odlazi značajan broj medicinskih sestara, a ne zemlja u koju dolaze, poručili su Mišo Krstičević (Klub SDP) i Rada Borić (Možemo!) u raspravi o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, čije donošenje ne spore.

Po nekim procjenama, naveli su, u posljednjih deset godina Hrvatsku je napustilo sedam do osam tisuća medicinskih sestara, svake godine oko 200 ih odlazi u inozemstvo, 30 posto razmišlja o tome, a u zdravstvenom sustavu nedostaje ih oko 4000.

Medicinsko osoblje treba pošteno platiti i stvoriti uvjete zbog kojih će ostati u Hrvatskoj, poručio je Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića).