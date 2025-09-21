Župan Miletić najoštrije osudio vandalski čin šaranja spomenika palim borcima

'Vjerujem da će policija čim prije pronaći počinitelja i adekvatno ga sankcionirati. Istra se ponosi svojom antifašističkom tekovinom, a upravo u mjesecu rujnu obilježavamo slavne dane naše povijesti i prisjećamo se puta naših boraca i borkinja, kojima dugujemo vječnu zahvalnost', naveo je Boris Miletić u priopćenju.

Dodao je kako takvi kukavički činovi ne predstavljaju vrijednosti Istre, koja je kroz svoju povijest jasno stala na stranu slobode, mira i ljudskog dostojanstva.

'Fašistički i ustaški simboli ne mogu i ne smiju imati mjesto u našem društvu', poručio je župan Miletić.

V.d. predsjednika IDS-a Loris Peršurić poručio je kako je Istra izgrađena na temeljima i vrijednostima antifašizma, slobode, tolerancije i suživota te kako su to vrijednosti 'koje nas određuju i na koje smo ponosni'.

'Upravo zato najoštrije osuđujemo vandalski čin uništavanja spomenika palim borcima kod Hrboki, podignutom u čast onima koji su svoj život položili u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas imamo', naveo je Peršurić. Taj čin naišao je na oštru osudu Saveza udruga antifašista Istarske županije čija je predsjednica Ada Damjanac podsjetila da je u Hrvatskoj nakon rata srušeno tisuće spomenika NOB-u, no da su u Istri do sada svi ostali očuvani.

Inače, policija je u nedjelju ujutro u 10.20 sati zaprimila dojavu o oštećenju spomenika postavljenog uz cestu Pula - Barban nedaleko mjesta Hrboki. Policija na mjestu događaja obavlja očevid te poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja kaznenog djela.