Grbin i Miletić se složili: Izgradit će sportsku dvoranu za tri srednje škole

Istarski župan Boris Miletić i pulski gradonačelnik Peđa Grbin iskazali su suglasnost na redovnoj koordinaciji o potrebi izgradnje sportske dvorane Gimnazije u Puli, istaknuvši da će se time osigurati uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost za 1124 učenika Gimnazije, strukovne škole i glazbene škole.
"Projekt je u skladu sa stvarnim potrebama triju srednjih škola u Puli, kojima se osiguravaju suvremeni, primjereni i dugoročno održivi uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost, uz puno poštivanje svih zakonskih i stručnih kriterija zaštite prostora i javnog interesa", rekao je Miletić.
Dodao je kako je riječ o izgradnji kvalitetne, trodijelne sportske dvorane namijenjene prvenstveno školama i učenicima, ali i klubovima te građanima Pule i okolice izvan vremena korištenja dvorane za nastavu.
Ustvrdivši kako Školski odbor i Gimnazija, kao vlasnik zemljišta, ne prihvaćaju izgradnju podzemne garaže ispod buduće dvorane uz školu, Miletić je naglasio da je zbog toga projekt fokusiran isključivo na dvoranu.
Arhitekti podržavaju rješenje
S time se složio i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, koji je ujedno izrađivača idejnog rješenja, arhitekta Bruna Juričića zamolio za pojašnjenja oko vatrogasnog puta, parkiranja, unošenja i iznošenja opreme, nadstrešnice između školske zgrade i buduće dvorane.
"Izrađeno idejno rješenje apsolutno je u skladu sa zelenim politikama. Ovih dana razgovarao sam s predstavnicima Društva arhitekata i predstavio im Idejno rješenje nove dvorane. Projekt smatraju utemeljenim i prihvatljivim", naglasio je Juričić.
Idejno rješenje dvorane predviđa trodijelnu sportsku dvoranu, manju dvoranu i prateće sadržaje. Radi racionalizacije troškova i očuvanja kvalitete prostora, dvorana je planirana kao nadzemna građevina, s jasno razdvojenim funkcionalnim cjelinama. Izgradnjom će se osigurati uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost za učenike pulske Gimnazije, Strukovne škole i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova.
"Borilište je odmaknuto više od 14 metara od zgrade škole dok su niži prateći prostori smješteni uz školu u razini njezine najniže etaže, uz ozelenjeni krov i osigurano prirodno osvjetljenje učionica. Idejno rješenje sportske dvorane izrađeno je i razmatrano u okviru važećih prostornih planova, uz sudjelovanje ovlaštenih stručnjaka i nadležnih institucija koje su jedine ovlaštene cjelovito procjenjivati utjecaj zahvata na prostor i graditeljsko nasljeđe", naveli su iz Istarske županije.