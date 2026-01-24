uvjeti za nastavu

Grbin i Miletić se složili: Izgradit će sportsku dvoranu za tri srednje škole

I.K./Hina

24.01.2026 u 02:00

Gimnazija Pula
Gimnazija Pula Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Marusic/PIXSELL
Bionic
Reading

Istarski župan Boris Miletić i pulski gradonačelnik Peđa Grbin iskazali su suglasnost na redovnoj koordinaciji o potrebi izgradnje sportske dvorane Gimnazije u Puli, istaknuvši da će se time osigurati uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost za 1124 učenika Gimnazije, strukovne škole i glazbene škole.

"Projekt je u skladu sa stvarnim potrebama triju srednjih škola u Puli, kojima se osiguravaju suvremeni, primjereni i dugoročno održivi uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost, uz puno poštivanje svih zakonskih i stručnih kriterija zaštite prostora i javnog interesa", rekao je Miletić.

Dodao je kako je riječ o izgradnji kvalitetne, trodijelne sportske dvorane namijenjene prvenstveno školama i učenicima, ali i klubovima te građanima Pule i okolice izvan vremena korištenja dvorane za nastavu.

Ustvrdivši kako Školski odbor i Gimnazija, kao vlasnik zemljišta, ne prihvaćaju izgradnju podzemne garaže ispod buduće dvorane uz školu, Miletić je naglasio da je zbog toga projekt fokusiran isključivo na dvoranu.

vezane vijesti

Arhitekti podržavaju rješenje

S time se složio i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, koji je ujedno izrađivača idejnog rješenja, arhitekta Bruna Juričića zamolio za pojašnjenja oko vatrogasnog puta, parkiranja, unošenja i iznošenja opreme, nadstrešnice između školske zgrade i buduće dvorane.

"Izrađeno idejno rješenje apsolutno je u skladu sa zelenim politikama. Ovih dana razgovarao sam s predstavnicima Društva arhitekata i predstavio im Idejno rješenje nove dvorane. Projekt smatraju utemeljenim i prihvatljivim", naglasio je Juričić.

Peđa Grbin
Peđa Grbin Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL

Idejno rješenje dvorane predviđa trodijelnu sportsku dvoranu, manju dvoranu i prateće sadržaje. Radi racionalizacije troškova i očuvanja kvalitete prostora, dvorana je planirana kao nadzemna građevina, s jasno razdvojenim funkcionalnim cjelinama. Izgradnjom će se osigurati uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost za učenike pulske Gimnazije, Strukovne škole i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova. 

"Borilište je odmaknuto više od 14 metara od zgrade škole dok su niži prateći prostori smješteni uz školu u razini njezine najniže etaže, uz ozelenjeni krov i osigurano prirodno osvjetljenje učionica. Idejno rješenje sportske dvorane izrađeno je i razmatrano u okviru važećih prostornih planova, uz sudjelovanje ovlaštenih stručnjaka i nadležnih institucija koje su jedine ovlaštene cjelovito procjenjivati utjecaj zahvata na prostor i graditeljsko nasljeđe", naveli su iz Istarske županije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
j.d. vance

j.d. vance

Trumpov 'omraženi ulizica' osvaja bazu MAGA-e i potiho čisti put prema predsjedničkoj fotelji
RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

Kijev je na rubu, javila se hrvatska veleposlanica: Noćni napadi su postali redoviti
'unutarnje rezerve'

'unutarnje rezerve'

Mađarski ministar navukao bijes oporbe i romske zajednice: 'Romi trebaju čistiti zahode'

najpopularnije

Još vijesti