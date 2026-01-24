Grbin i Miletić se složili: Izgradit će sportsku dvoranu za tri srednje škole

"Projekt je u skladu sa stvarnim potrebama triju srednjih škola u Puli, kojima se osiguravaju suvremeni, primjereni i dugoročno održivi uvjeti za nastavu i tjelesnu aktivnost, uz puno poštivanje svih zakonskih i stručnih kriterija zaštite prostora i javnog interesa", rekao je Miletić.

Dodao je kako je riječ o izgradnji kvalitetne, trodijelne sportske dvorane namijenjene prvenstveno školama i učenicima, ali i klubovima te građanima Pule i okolice izvan vremena korištenja dvorane za nastavu.

Ustvrdivši kako Školski odbor i Gimnazija, kao vlasnik zemljišta, ne prihvaćaju izgradnju podzemne garaže ispod buduće dvorane uz školu, Miletić je naglasio da je zbog toga projekt fokusiran isključivo na dvoranu.