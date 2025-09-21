Analitičar o priznanju Palestine: 'To je velika simbolična poruka, ali neće se ništa dogoditi preko noći'

Nakon što je najavljeno prije nekoliko tjedana, sada je postalo i realnost. Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada priznale su Palestinu, i tako poslale simboličnu poruku ne samo stanovnicima Gaze, već i Izraelu

'Danas, kako bi oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu', objavio je poslijepodne britanski premijer premijer Keir Starmer na X-u. Uz Ujedinjeno Kraljevstvo, odluku o priznanju donijele su i druge dvije države Commonwealtha - Kanada i Australija. Iako se odluka očekivala sljedeći tjedan na zasjedanju Opće skupštine UN-a, Starmer je malo požurio te Britaniju isturio kao prvu od velikih europskih država koje su najavile priznanje u sljedećim danima. Da će priznati Palestinu najavile su još, podsjetimo, Francuska, Belgija, Malta i Portugal.

No, iako će priznanje sigurno biti poruka Izraelu, pitanje je hoće li ono suštinski išta promijeniti. 'Cijelo vrijeme jest argumentacija da ako dovoljno država prizna Palestinu, da bi se onda trebao unaprijediti njen status u Ujedinjenim narodima. I da će se onda stvoriti pritisak na Izrael, jer je on onda de facto u sukobu s drugom suverenom državom, čime to postaje međudržavni sukob. Na taj način se stvara i drugačija situacija pritiska na Izrael da prekine svoje ratne operacije i da se sjedne za pregovarački stol', kaže nam tportalov komentator i politički analitičar Višeslav Raos.

Priznanje koje dolazi od Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Kanade, odnosno država Commonweatha, prije svega je velika simbolična poruka, dodaje Raos. 'Sjetimo se da je ono što je prethodilo državi Izrael bila Balfourova deklaracija i neke garancije britanske krune da će se u Palestini stvoriti nacionalni dom za Židove, dakle država Izraela. Bilo je puno tih sporazuma između dva svjetska rata gdje su i Židovi i Arapi, odnosno Izraelci i Palestinci, bili razočarani i mislili da su ih upravo Britanci ostavili na cjedilu. Tako da je to sada jedan zanimljivi preokret', kaže nam Raos.

Lubenica kao simbol Palestine







