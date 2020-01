Žuniću kupnju POS-ovog stana potpisao HNS-ovac Čukelj; Štromar: DORH mora mora rasvijetliti i njegovu ulogu

Krešimiru Žuniću, vršitelju dužnosti direktora APN-a koji je od istog tog APN-a kupio POS-ov stan, to je omogućio bivši Direktor APN-a Slavko Čukelj koji ima stranačku iskaznicu HNS-a. On je u međuvremenu dao otkaz i prijavio se na natječaj u Ministarstvu graditeljstva

'Već smo pokrenuli rasvjetljavanje slučajeva i za koji dan ćemo, siguran sam, imati informacije je li još netko u Agenciji na taj ili neki drugi način došao do POS stana. POS je bio i prije mene, on je sad, bit će i poslije mene. Moram zahvaliti i vašoj novinarki', dodao je Štromar za RTL.

'To je sigurno nedopustivo, zato smo odmah sve prijavili. U slučaju da je gospodin Žunić kaznenim dijelom došao do stana, siguran sam da će DORH dalje pokrenuti da se taj stan vrati', rekao je Štromar.

Razgovarao je i s predsjednikom Vlade, koji također nije bio zadovoljan: 'Sigurno da nije, zajedno smo zaključili da moramo brzo reagirati i evo, ja sam odmah sve prijavio. Sutra ćemo imati novog direktora'.

Odobrenje je Žuniću potpiso bivši Direktor APN-a Slavko Čukelj, u međuvremenu je dao otkaz i prijavio se na natječaj u - Ministarstvu graditeljstva.

'Imali smo natječaj, on se prijavio, zaposlen je negdje sredinom siječnja. Ali, isto tako, DORH mora mora rasvijetliti i njegovu ulogu u slučaju', poručio je Štromar, dodajući da on s Čukeljom nije razgovarao: 'Ja sam jučer vidio kompletno cijeli ugovor i proslijedio DORH-u da vidi koje su bile okolnosti. To će ipak tražiti isntitucija kojoj smo sve prijavili i koja ima veće ovlasti i ingerencije'.