Štromar potvrdio: Direktor APN-a bit će smijenjen; Butković u čudu: Tako nešto nisam nikada vidio

Nakon što je RTL emitirao prilog u kojem direktor Agencije za promet nekretnina (APN) Krešimir Žunić priznaje da je kupio stan iz APN-ovog programa, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar prijavio ga je DORH-u, a danas je najavio i njegovu smjenu

'Da, smijenit ću ga. To je gotova stvar. To se tako ne smije raditi i to nećemo tolerirati', poručio je novinarima ispred Banskih dvora potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar.

Podsjetimo, RTL je objavio kako su prvi čovjek APN-a i njegov sin kupili stan u Zadru iz APN-ovog programa društveno poticane stanogradnje po cijeni od 975 eura po četvornom metru. Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je 2019. izgradila POS-ove stanove da pomogne obiteljima koje bi po cijenama znatno nižim od tržišnih mogle riješiti stambeno pitanje. A onda je stan kupio Krešimir Žunić. Ugovor s Žunićem potpisao je tadašnji direktor APN-a, HNS-ovac Slavko Čukelj.