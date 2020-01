HDZ-ov direktor Agencije za promet nekretnina sam sebi prodao POS-ov stan

Ministar graditeljstva Predrag Štromar prijavio je DORH-u direktora APN-a Krešimira Žunića. RTL-ova Potraga objavila je kako su prvi čovjek APN-a i njegov sin kupili stan u Zadru iz APN-ovog programa društveno poticane stanogradnje po cijeni od 975 eura po četvornom metru

što se to događa?

'Ja imam jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, a što će do kraja tjedna biti vidljivo i u mojoj imovinskoj kratici koja se upravo šalje Povjerenstvu za sukob interesa, jer kako sam se našao na ovoj funkciji kao vršitelj dužnosti direktora do sada je nisam poslao, ali sam poslao upit da li kao vršitelj dužnosti šaljem karticu ili ne. Odgovor sam zaprimio u petak i do kraja tjedna ću prijaviti na moju sramotu jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva kredita. Pa što će premijer misliti o meni, majketi, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana', rekao je Krešimir Žunić, HDZ-ov v.d. direktora APN-a za Potragu RTL-a.

Prema podacima APN-a gotovo 4000 tisuće mladih osoba u Hrvatskoj se nalazi na listi čekanja za najam ili kupovinu stana iz POS-ovog programa stambenog zbrinjavanja.