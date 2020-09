Znate li koliko nas je korona dosad koštala? Evo koliko se potrošilo na epidemiju

Epidemija koronavirusa, koja u Hrvatskoj traje nešto dulje od šest mjeseci, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje stajala je 258 milijuna 200 tisuća i 823 kune.

'Proračun HZZO-a je 27,5 milijardi kuna, tako da ovih 258 milijuna kuna za koronavirus nije izdvajanje koje se čini ogromno na tu sumu novca. Primjerice, na skupe lijekove odlazi 1,8 milijardi, na lijekove na recept 3,5 milijardi. No, mora biti jasno da su Covid-19 i ova epidemija nešto na što nismo računali, a, naravno, svaka lipa je važna', kaže Vukelić za Jutarnji list.



Cijeli sustav i ekonomija, ističe, su ugroženi. Svaki pad BDP-a je u ovom financijskom smislu itekako problematičan.



'Ako ljudi ostanu bez posla, nema doprinosa, i to je sve povezano. Naša blagajna se ne puni, a troši se', govori Vukelić.



Smatra da su trenutno troškovi liječenja manji nego što su bili u ožujku, travnju ili svibnju, i to zato što je manje teže bolesnih ljudi. 'Vjerojatno je stvar u tome što su obolijevali mlađi i zdraviji ljudi s jačim imunitetom. No, ako jesen bude onakva kako se to stalno govori, s težim kliničkim slikama i više oboljelih iz starije populacije i kroničnih bolesnika, to automatski znači više intenzivnih liječenja koja su skupa. Tu su i respiratori, a često i dugotrajna liječenja', navodi Vukelić.