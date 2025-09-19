Znak za WC otkrio skriveno sjedište najsmrtonosnije ruske postrojbe: 'Uništili su nam stotine tenkova i vozila'

Novinari Radija Slobodna Europa otkrili su gdje se skriva sjedište Rubicona, jedne od najtajnijih i najvažnijih jedinica ruskog ministarstva obrane. Analizom propagandnih snimki i sitnih, naizgled beznačajnih detalja, uspjeli su ga locirati u izložbenom paviljonu Patriot Parka, državnog vojnog muzeja i tematskog parka smještenog izvan Moskve

Rubicon je osnovan u ljeto 2024. na nalog tada novopostavljenog ministra obrane Andreja Belousova. Radi se o klasificiranom centru za naprednu tehnologiju dronova te je u samo godinu dana djelovanja zauzeo istaknuto mjesto među najvažnijim jedinicama ruskih oružanih snaga. Zadaće Rubicona uključuju centraliziranu nabavu dronova, obuku operatera te razvoj i implementaciju novih borbenih taktika. U ruskim medijima pod kontrolom vlasti o njemu se govori tek kao o 'tajnom centru', bez ikakvih konkretnih podataka.

Kako je otkrivena lokacija Novinari RFE/RL-a uspjeli su rekonstruirati lokaciju Rubicona analizom tri propagandne snimke. Prva je objavljena na službenom kanalu ruskog ministarstva obrane u listopadu 2024., druga u veljači 2025. u emisiji Vladimira Solovjova, a treća u kolovozu iste godine na Rubiconovom kanalu na Telegramu. Svi su kadrovi bili pažljivo režirani i bez jasnih oznaka, no u Solovjovljevoj emisiji potkrala se pogreška: iznad jednih vrata vidio se znak za WC identičan onima u izložbenim dvoranama Patriot Parka, a stupovi sa zvučnicima također su odgovarali javno dostupnim fotografijama tog parka. U drugim snimkama novinari su primijetili karakteristične metalne ploče na podu s otvorima, također prepoznatljive iz Patriot Parka. Sumnju da se Rubicon zaista nalazi ondje potvrdio je kalendar događanja u spomenutom parku. Naime od jeseni 2024., kada je jedinica počela djelovati, u rasporedu se pojavljuje novi unos: 'Znanstveno-praktična nastava (Odjel za napredna interdisciplinarna istraživanja i posebne projekte Ministarstva obrane)', i to svakoga dana u tjednu. Tijekom Solovjovljeva posjeta kamerama je uhvaćen i šef tog odjela Jevgenij Šmirin.

