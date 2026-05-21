naivno vjerovala

Policija upozorava na opasnu prijevaru: Žena ostala bez 300.000 eura

I.J./Hina

21.05.2026 u 10:49

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric / CROPIX
Bionic
Reading

Bez 300.000 eura ostala je 64-godišnja žena s područja Krapinsko-zagorske županije nakon što je mjesecima putem internetske platforme za ulaganja komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu, priopćila je policija u četvrtak.

Prema prijavi, žena je u više navrata uplaćivala novac prema uputama osoba s kojima je komunicirala, a dio sredstava povremeno joj je bio isplaćivan, kako bi stekla dojam ostvarivanja zarade i sigurnosti ulaganja. Kada je zatražila novu isplatu sredstava, nije joj odobrena, što je ženu navelo da posumnja u prijevaru.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 300.000 eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja okolnosti i pronalaska prevaranata.

vezane vijesti

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prema učestalim i neočekivanim pozivima u kojima se obećava brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno. Dodatni znak za uzbunu su tvrdnje da je investicijska ponuda dostupna samo određenoj osobi i zahtjevi da se o njoj ne govori drugima.

Građanima savjetuju da prije bilo kakvog ulaganja zatraže neovisan financijski savjet te da s oprezom pristupaju nenajavljenim telefonskim pozivima i ponudama ulaganja koje obećavaju zajamčen povrat ili sigurnu dobit. Preporučuju i bilježenje telefonskog broja pozivatelja te samostalnu provjeru identiteta preko službenih kontakata organizacije, a ne brojeva koje dostave sami pozivatelji.

Policija dodatno upozorava da prevaranti često koriste informacije dostupne na internetu i društvenim mrežama kako bi djelovali uvjerljivo, zbog čega građani ne bi smjeli pretpostaviti da je riječ o legitimnim osobama samo zato što raspolažu određenim osobnim podacima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NESTABILNO VRIJEME

NESTABILNO VRIJEME

Opet meteoalarm: Bura jača do olujnih udara, najavljeni i grmljavinski pljuskovi
u 78. godini

u 78. godini

Preminula Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića
NOVA FAZA PROJEKTA

NOVA FAZA PROJEKTA

Pala golema nagodba: Zagreb prepušta Sveučilišnu bolnicu državi u zamjenu za niz nekretnina

najpopularnije

Još vijesti