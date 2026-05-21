USKOK o slučaju Pavlek: Blokirana imovina u vrijednosti 4,5 milijuna eura

Uskok je objavio da su blokirali oko 4 i pol milijuna eura imovine Vedranu Pavleku i njegovim suoptuženima.

Priopćenje prenosimo u cijelosti: USKOK je, nakon donesenog rješenja o provođenju istrage od 27. ožujka 2026. te nakon financijskih izvida provedenih u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, Županijskom sudu u Zagrebu podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju kojih je blokirana imovina okrivljenika u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976,40 eura.

Nadalje, kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenih djela te kako bi se osiguralo njezino kasnije oduzimanje, u odnosu na petero okrivljenika koji se sumnjiče zbog malverzacija unutar sportskog saveza i pranja novca, određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od 2.081.737,82 eura.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps

Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom. Riječ je o slučaju u kojem USKOK tereti Vedrana Pavleka da je vodio zločinačko udruženje koje je od 2014. do 2026. godine iz Skijaškog saveza nezakonito izvuklo čak 30 milijuna eura. Istragom su, kako piše Jutarnji list, obuhvaćeni Damir Raos, bivši glasnogovornik Saveza Nenad Eror te Božena Hrvoj Meić, čija je tvrtka vodila računovodstvo Saveza, kao i Slovakinja Martina Strezenicki i austrijsko-lihtenštajnski državljanin Georg Mauser, koji su upravljali offshore tvrtkama preko kojih je izvučen najveći dio novca.