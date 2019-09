Živi zid ponovno optužio Brodosplit i HBOR za nezakonite radnje

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić pozvao na ostavku Upravu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) optužujući je da je protuzakonito dala 650 milijuna kuna kredita tvrtki Brodosplitu, koja, kako je rekao, novac troši nenamjenski na štetu poreznih obveznika

Sinčić: Brodosplit je Agrokor u malom i Uljanik u velikom

'Brodosplit je Agrokor u malom i Uljanik u velikom. Od HBOR-a sam tražio podatke o korisniku kredita, a to nije Brodosplit nego offshore tvrtka koja djeluje na Maršalovim Otocima. Podatke mi nisu dali jer odugovlače, no morat ćemo ih dobiti - 650 milijuna kuna je odobreno Brodosplitu za brodove, no ne postoji pravna osnova za to, a možda ne postoje ni brodovi', rekao je Sinčić.

Pokazavši dokument, Sinčić je rekao kako posjeduje dokaz koji tvrtku i HBOR razotkriva u protuzakonitim radnjama. Riječ je o korespodenciji između Hrvatske brodogradnje - Jadranbroda d.d. i HBOR-a, u kojoj među ostalim stoji da - 'iako su radovi na gradnji počeli lani, kao i odljev financijskih sredstava namijenjenih za gradnju, Hrvatska brodogradnja- Jadranbrod nije bila u mogućnosti izvršavati svoju zadaću jer je društvo Brodosplit od stupanja ugovora na snagu odbilo dostaviti potrebne podatke, o čemu je tvrtka Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod pravodobno izvijestila mjerodavna ministarstva'.

Sinčić je najavio da će zbog toga što se novac, kako tvrdi, nenamjenski troši, a ne na brodove kojih možda ni nema, cijeli slučaj prijaviti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Živi zid je u srpnju optužio tvrtku Brodosplit za nezakonite radnje i nenamjensko trošenje kredita te HBOR za pogodovanje Brodosplitu, što je opovrgnula Uprava DIV grupe, u sklopu koje djeluje Brodosplit.