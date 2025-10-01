Zid protiv dronova pokrivat će cijelu Europu, ali zasad je prioritet istočni bok

“Čelnici su dali široku potporu početnim prioritetnim vodećim projektima koji će ojačati europsku sigurnost, uključujući europski zid protiv dronova i jačanje istočnog boka”, izjavio je Costa na konferenciji za novinare nakon završetka neformalnog samita EU-a u Kopenhagenu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da zid protiv dronova treba omogućiti praćenje, presretanje i u slučaju potrebe neutralizaciju te da u izgradnji eko-sustava protiv dronova treba koristiti ukrajinsko iskustvo.

Postoji suglasnost među državama članicama da EU mora imati štit od dronova, ali dio njih se ne slaže da se fokus stavlja isključivo na istočne granice. Costa je rekao da je sada fokus na istočnim granicama zbog akutne prijetnje iz Rusije, ali da je potreban cjelovit pristup za zaštitu svih granica.