Zid protiv dronova pokrivat će cijelu Europu, ali zasad je prioritet istočni bok

Prioritetni ključni projekti za jačanje europske obrane, među njima i zid protiv dronova, dobili su široku potporu na sastanku čelnika EU-a u srijedu u Kopenhagenu, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa
“Čelnici su dali široku potporu početnim prioritetnim vodećim projektima koji će ojačati europsku sigurnost, uključujući europski zid protiv dronova i jačanje istočnog boka”, izjavio je Costa na konferenciji za novinare nakon završetka neformalnog samita EU-a u Kopenhagenu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da zid protiv dronova treba omogućiti praćenje, presretanje i u slučaju potrebe neutralizaciju te da u izgradnji eko-sustava protiv dronova treba koristiti ukrajinsko iskustvo.
Postoji suglasnost među državama članicama da EU mora imati štit od dronova, ali dio njih se ne slaže da se fokus stavlja isključivo na istočne granice. Costa je rekao da je sada fokus na istočnim granicama zbog akutne prijetnje iz Rusije, ali da je potreban cjelovit pristup za zaštitu svih granica.
„Europsko vijeće je jasno reklo nam je potreban pristup od 360 stupnjeva i da moramo tretirati naše vanjske granice na istoku, zapadu, sjeveru i jugu kao našu zajedničku granicu. Ali svi se slažemo da najveća prijetnja trenutačno dolazi od Rusije, posebno na istočnom krilu. Zato tome dajemo prioritet“, rekao je Costa.
S njim se složila i predsjednica Europske komisije von der Leyen, kazavši da je prioritet zaštita istočnog boka od upada dronova, ali da se mora gledati šire.
“Sustav protiv dronova osmišljen je kao štit za cijeli kontinent. To bi uključivalo, na primjer, južni bok i bio bi osmišljen za rješavanje širokog spektra prijetnji“, rekla je.
“Moramo pojačati proizvodnju dronova i sustava protiv dronova”, rekla je danska premijerka Mette Fredriksen. Ona je rekla da potpora Ukrajini predstavlja izravno ulaganje u europsku sigurnost.
“Mi puno govorimo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, ali zapravo je stvar obratna: Ukrajina je danas sigurnosno jamstvo za Europu. Naša potpora Ukrajini izravno je ulaganje u našu vlastitu sigurnost”, rekla je Fredriksen.