Mađarska optužuje Hrvatsku za profiterstvo, opet se oglasio Plenković

'Uz LNG terminal na Krku i Janafov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe ', rekao je Plenković.

Plenković je na neformalnom sastanku čelnika EU-a istaknuo da ' Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac'.

Plenković je rekao da je u smislu daljnje potpore Ukrajini i zaustavljanja financiranja ruske agresije, važno pitanje i zauzimanje jedinstvenog stava EU-a o prestanku nabave energenata od Rusije.

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za 'ratno profiterstvo' jer je navodno nepravedno povisila cijenu transporta nafte, istovremeno tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj.

Prema diplomatskim izvorima, mađarski premijer Viktor Orban je odgovorio da ne želi sukob s Hrvatskom, ali da i dalje smatra da je cijena za transport nafte previsoka.