Danska premijerka: Europa je u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata

Dodala je da se protiv Europe vodi hibridni rat. “Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas, a to je Rusija, stoga nam treba snažan odgovor”, dodala je.

“Kad danas gledam Europu, mislim da prolazimo kroz najtežu i najopasniju situaciju od kraja Drugog svjetskog rata”, rekla je Fredriksen prije početka sastanka u Kopenhagenu.

Glavne teme samita su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i želi “posijati razdor i strah u naša društva". "Nećemo to dopustiti", istaknula je. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne govori o radu, nego o sukobu s Rusijom. “Mi smo u sukobu s Rusijom koja je već nekoliko godina agresivna u području informiranja, uključujući i tijekom izbora i koja pojačava kibernetičke napade”, rekao je Macron.

U pogledu jačanja obrambenih sposobnosti, EU ima četiri prioriteta: obranu svemira, jačanje istočnog krila, raketnu obranu i zaštitu od dronova.

To će biti tema i na redovitom sastanku na vrhu 23. listopada u Bruxellesu, a prije toga Europska komisija bi trebala predložiti vremenski plan za provedbu prioriteta.