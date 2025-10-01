NEFORMALNI SAMIT EU

Danska premijerka: Europa je u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata

V. Mo./Hina

01.10.2025 u 16:37

Danska premijerka Mette Fredriksen
Danska premijerka Mette Fredriksen Izvor: EPA / Autor: Liselotte Sabroe
Bionic
Reading

Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Fredriksen, domaćica neformalnog samita Europske unije

“Kad danas gledam Europu, mislim da prolazimo kroz najtežu i najopasniju situaciju od kraja Drugog svjetskog rata”, rekla je Fredriksen prije početka sastanka u Kopenhagenu.

Dodala je da se protiv Europe vodi hibridni rat. “Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas, a to je Rusija, stoga nam treba snažan odgovor”, dodala je.

vezane vijesti

Glavne teme samita su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. 

 Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i  želi “posijati razdor i strah u naša društva". "Nećemo to dopustiti", istaknula je.    Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne govori o radu, nego o sukobu s Rusijom.    “Mi smo u sukobu s Rusijom koja je već nekoliko godina agresivna u području informiranja, uključujući i tijekom izbora i koja pojačava kibernetičke napade”, rekao je Macron.

 U pogledu jačanja obrambenih sposobnosti, EU ima četiri prioriteta: obranu svemira, jačanje istočnog krila, raketnu obranu i zaštitu od dronova.

 To će biti tema i na redovitom sastanku na vrhu 23. listopada u Bruxellesu, a prije toga Europska komisija bi trebala predložiti vremenski plan za provedbu prioriteta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

Izraelci uhitili Gretu Thunberg: Nju i njene prijatelje prebacujemo u našu luku
'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

Novcem od carina Trump želi ponovno graditi bojne brodove, evo zašto to nema smisla
KOPENHAŠKI SAMIT

KOPENHAŠKI SAMIT

Zid protiv dronova pokrivat će cijelu Europu, ali zasad je prioritet istočni bok

najpopularnije

Još vijesti