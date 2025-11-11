ZET zbog hakerskog napada isplaćuje plaću u dva dijela

Kako su iz ZET-a potvrdili za Večernji list to se očekuje u najkraćem mogućem roku, odnosno još ovaj mjesec.

'Isplata plaće zaposlenicima niti u jednom trenutku nije dovedena u pitanje, no sukladno situaciji s kibernetičkim napadom i privremenoj nedostupnosti dijela administrativnih podataka, bilo je potrebno prilagoditi model isplate plaće za mjesec listopad. Naši zaposlenici su obaviješteni kako je u dijalogu Uprave i predstavnika reprezentativnih sindikata, postignut dogovor oko trenutno jedinog mogućeg modela isplate plaće za mjesec listopad i to u dva dijela. Ističemo kako se cijelo vrijeme poduzimaju se sve potrebne radnje kako bi se administrativni sustav, koji je nužno potreban za cjeloviti obračun plaća, što prije stavio u punu funkciju', poručili su iz ZET-a.