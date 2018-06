ZET-u zbog karte od 4 kune prihodi tresnuli za 50,3 milijuna kuna. Pokaze ne kupuju ni zaposlenici Grada

Zagrebački električni tramvaj (ZET) zbog uvođenja polusatne karte od četiri kune, pretvaranja triju zona u jednu i sniženja cijena karata za ZET-HŽ imao je smanjene prihode u 2017. godini u odnosu na isti period u 2016. godini za 50,3 milijuna kuna, pokazalo je Godišnje izvješće o poslovanju Zagrebačkog holdinga, koje će se naći na Skupštini Grada Zagreba sljedećeg tjedna

I godišnje izvješće pokazuje da je tijekom 2017. godine prodano više - 26,1 milijun pojedinačnih karata u odnosu na 11,4 milijuna karata tijekom 2016., a hoće li se gradonačelnik ponovno poslužiti logikom prema kojoj je manje-više, tek ćemo vidjeti.

Najavljivao je nakon polugodišnjeg izvještaja, prije osam mjeseci, da je plan u budućnosti omogućiti onima koji se voze tri ili četiri stanice da za to plate četiri kune, za one koji se voze 10 ili 12 stanica od Črnomerca do Dubrave da to plate šest ili osam kuna, dok bi oni koji se voze dva sata platili to 10 ili 12 kuna. Međutim, to se nije dogodilo.