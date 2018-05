Kod vozača ZET-a moći će se kupiti samo karta od 15 kuna?

Najnoviji prijedlog, koji još čeka potpis zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, je da se u tramvajima i autobusima ZET-a može kupiti samo karta za 15 kuna.

'Ljudima se to neće svidjeti, što je sasvim normalno. A ljutit će se, naravno, na nas', kaže Jović pa dodaje kako se vozači boje da će to dovesti do još većeg broja incidenata, odnosno napada na njih. Kaže i kako ZET posluje s velikim gubicima, a ovo je način na koji se pokušava barem malo napuniti mu kasa.

Na kioscima će se i dalje moći kupiti karte od 4 kune, međukarta od 7 kuna te standardna od 10 kuna.