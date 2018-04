Obračun putnika i kontrolora ZET-u u centru Zagreba, bit će posla i za policiju

Saborski zastupnik i jedan od lidera Živog Zida Ivan Pernar na Facebooku je objavio video na kojem se vidi obračun putnika i kontrolora zagrebačkog ZET-a

Do sukoba, kao što uvijek i bude, je došlo zato jer putnik kontroloru navodno nije pokazao kartu. Sam putnik se javio na objavljenoj snimci uz pojašnjenje:

'Ovo sam ja na snimci. Par činjenica, ušli smo oboje na Jelačiću, imao sam kartu, no kako sam ušao na sredini morao sam pored dotičnog gospodina proći kako bi došao do štekera za papirnate karte. Gospodin se nije htio maknuti sa prolaza, kada sam mu rekao da je to ilegalno počeo mi se unositi u facu i gurati me. Na to sam naravno odgovorio istim guranjem (što svakako nije bilo pametno od mene) i onda je nastala priča od 20 minuta a ovo je pred kraj. Gospodin je odbio pokazat značku nakon što me gurno, a ova scena je nakon što me sačekao kod obližnjeg kioska. 2 kutije cigareta, novčanik i 150 kn u ruci skupa sa jaknom a njemu je kolega držao aparat značku i zvao policiju da neko "napada kontrolora" Policija je informirana i gospodina ću prijaviti u nadležnoj PU', napisao je stanoviti Marko Lopac.