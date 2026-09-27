ZET objavio važne informacije za ponedjeljak: Imaju poruku za poslodavce

Roditelje i skrbnike pozivaju da organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, računajući na dulje vrijeme putovanja. Preporučuju im da se, gdje je moguće, međusobno organiziraju oko prijevoza većeg broja djece kako bi se smanjio broj vozila na gradskim prometnicama.

Građane koji će u ponedjeljak putovati osobnim automobilom ZET moli da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla.

Građane koji imaju druge mogućnosti prijevoza mole da ih koriste kako bi kapaciteti taksi prijevoza ostali dostupni osobama kojima je putovanje neodgodivo, osobito u slučaju zdravstvenih ili drugih hitnih potreba.

Poslodavce pozivaju da, kada to priroda posla dopušta, razmotre mogućnost rada od kuće, prilagodbe radnog vremena ili drugih organizacijskih rješenja kako bi zaposlenici mogli obaviti posao bez oslanjanja na javni prijevoz.

Obrazovne ustanove mole za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu, a ostale ustanove koje pružaju usluge građanima da, gdje je moguće, omoguće promjenu termina u slučaju kašnjenja.

Vlakovi će voziti prema redovnom voznom redu

Gradska i prigradska željeznica HŽ Putničkog prijevoza na području Zagreba prometovat će prema redovnom voznom redu i štrajk ZET-a na nju ne utječe.

ZET poziva građane iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča te iz smjera Velike Gorice i Zaprešića da koriste željezničke linije koje voze do Glavnog kolodvora i centra grada.

Sve važeće zajedničke pretplatne karte ZET-HŽ vrijede i na svim željezničkim linijama unutar gradskih zona.

ZET će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama, kao i o eventualnom djelomičnom uspostavljanju tramvajskog ili autobusnog prometa.

Najnovije informacije bit će dostupne na službenoj internetskoj stranici ZET-a, u aplikaciji MojZET te putem službenih komunikacijskih kanala i medija.