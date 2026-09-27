u slučaju velike krize

Dvije članice NATO-a pripremaju veliki plan evakuacije: Ovaj koridor mogao bi biti ključan

Bi. S.

27.09.2026 u 15:38

Posebno je važan koridor Suwałki, područje koje povezuje Poljsku i Litvu
Posebno je važan koridor Suwałki, područje koje povezuje Poljsku i Litvu Izvor: Profimedia / Autor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
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Poljska i Litva rade na međunarodnom planu evakuacije civila u slučaju velike krize ili vojne prijetnje. Plan bi, bude li potrebno, omogućio prebacivanje dijela stanovnika Litve, Latvije i Estonije preko poljske granice

Vilmantas Vitkauskas, čelnik litavskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama, objavio je da je rad na prijedlogu već počeo te da predstavnici Litve i Poljske analiziraju procedure, logistiku i kapacitete infrastrukture, javlja Euronews.

Detaljan plan trebao bi biti izrađen nakon što Poljska i Litva postignu odgovarajući dogovor.

Pripreme se provode u sklopu litavske vježbe 'Vyčio Skliautas 2026', pokrenute 25. rujna radi testiranja nacionalnog sustava mobilizacije i suradnje institucija u kriznoj situaciji. Vježbe će trajati do 3. listopada, a jedan od njihovih praktičnih dijelova je testiranje postupaka evakuacije stanovništva.

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U vježbama sudjeluje oko 3000 dužnosnika, pripadnika službi i predstavnika institucija, lokalnih vlasti, tvrtki i nevladinih organizacija te oko 1000 volontera. U Litvu je stigla i delegacija od oko 20 predstavnika različitih poljskih institucija.

Ključna uloga koridora Suwałki

Tijekom vježbi testiraju se sustavi upozoravanja stanovnika, organizacija mjesta okupljanja i registracije, prijevoz te kretanje evakuiranih osoba kroz različite regije. Poljska sudjeluje i u planiranju prekogranične evakuacije.

Litavske vlasti naglasile su da je cilj vježbi razviti i testirati procedure za krizne situacije te da se radi o obuci koja ne znači da vlasti očekuju neposrednu prijetnju.

Posebno je važan koridor Suwałki, područje koje povezuje Poljsku i Litvu, a time i baltičke države s drugim članicama NATO-a i ostatkom Europske unije.

Tim područjem prolaze glavne kopnene veze između Litve i Poljske. U slučaju ozbiljne krize moglo bi biti ključno za kretanje vojnika i opskrbe, ali i za evakuaciju civila.

'Koridor Suwałki od ogromne je važnosti, i vojno i logistički', rekao je Vitkauskas.

Poljska se priprema za prihvat evakuiranih

Poljska se također priprema za mogućnost prihvata evakuiranih stanovnika baltičkih država.

Predstavnici Litve i Latvije u rujnu su posjetili Poljsku u sklopu studijskog putovanja usmjerenog, među ostalim, na masovnu evakuaciju, civilnu zaštitu te organizaciju prihvata i smještaja evakuiranih osoba.

Litva je već izradila vlastiti plan evakuacije stanovništva u slučaju vojne prijetnje ili krize. Jedna od glavnih ruta vodi od Vilniusa prema poljskoj granici.

Vlasti poljskog Podlaskog vojvodstva pripremaju regiju za potencijalnu ulogu tranzitnog koridora za stanovnike baltičkih država

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Dvije članice NATO-a pripremaju veliki plan evakuacije: Ovaj koridor mogao bi biti ključan
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