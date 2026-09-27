uigrana kampanja

Bjeloruse mame u Putinovu vojsku: Pazite kakvom se taktikom služe

I.H.

27.09.2026 u 18:22

Ruski vojnici
Ruski vojnici Izvor: EPA / Autor: IGOR KOVALENKO
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Pravni okvir Moskvi daje dodatni prostor za djelovanje: formalno, građani Bjelorusije i Rusije imaju 'jednaka prava', pa ruske institucije to pokušavaju prikazati kao 'jednake obveze'. Taktika im je uigrana putem oglasa

S obzirom na to da su izgubili dio ljudstva u ratu, Rusi sada pomoć traže pomoć Bjelorusije. Kako piše Euronews, u bjeloruskom dijelu interneta posljednjih se mjeseci pojavljuje velik broj oglasa koji Bjelorusima nude mogućnost potpisivanja ugovora s ruskom vojskom. Šire se posvuda: na kanalima na Telegramu, u Viber grupama i na lokalnim stranicama zajednica na kojima ljudi raspravljaju o svakodnevnim problemima.

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Obećavaju, navode, visoku plaću, pogodnosti i rusko državljanstvo u slučaju da se netko odazove. Takvih je oglasa sve više, a pojavljuju se uz bjeloruske telefonske brojeve kako bi rekruteri stekli naklonost potencijalnih vojnika.

Bjelorusija svake godine ima vojne vježbe
Bjelorusija svake godine ima vojne vježbe Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Uvjeravaju ih da je sve legalno

Uz to što im se obećavaju iznosi u protuvrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura, visoke plaće, smještaj, hrana, vojna mirovina i životno osiguranje. Sugeriraju da će im riješiti i problem s bjeloruskim zakonom jer sudjelovanje u oružanom sukobu u inozemstvu prema bjeloruskom Kaznenom zakonu potpada pod odredbe o plaćeničkom djelovanju, za koje je predviđena kazna zatvora do sedam godina.

No regruteri tvrde da je sve legalno te da je riječ o službi u vojsci Savezne države, prenosi Euronews.

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Izvor: Screenshot / Autor: X

Ovi oglasi laka su meta za muškarce iz malih mjesta i sela, socijalno ugrožene, kao i one koji imaju problem sa zakonom. Brza zarada također je jedan od motiva, iako aktivisti za ljudska prava upozoravaju da se strani ugovorni vojnici često raspoređuju u jurišne postrojbe, u kojima su stope gubitaka osobito visoke.

Ipak, takva je shema jednostavna: osoba vidi oglas na društvenim mrežama i kontaktira regrutera koji koristi bjeloruski telefonski broj. Zatim joj se objašnjavaju isplate, pogodnosti i navodna 'legalnost' službe.

Uigran plan

Nakon toga nude joj se ubrzano rješavanje dokumentacije i putovanje u Rusiju, najčešće preko Smolenska ili Pskova. Tamo potpisuje ugovor i postaje pripadnik ruskih oružanih snaga. U tom trenutku gotovo da više nema mogućnosti povratka, premda postoji mogućnost da se zaista više ne vrati. Osim opasnosti od pogibije, suočavaju se s kaznenom odgovornošću u Bjelorusiji, mogućim gubitkom državljanstva ili ograničenjima svojih prava, pišu.

Granica Bjelorusija-Poljska
Granica Bjelorusija-Poljska Izvor: EPA / Autor: ARTUR RESZKO

Zato se bjeloruska javnost uglavnom zabrinuta. Novačenje je sve učestalije, a režim Aleksandra Lukašenka službeno ne priznaje da se novačenje provodi. Uz to, ne poduzima ništa kako bi ga zaustavio.

Posrijedi je dakle koordinirana kampanje saveznika. Pravni okvir Moskvi daje dodatni prostor za djelovanje: formalno, građani Bjelorusije i Rusije imaju 'jednaka prava', pa ruske institucije to pokušavaju prikazati kao 'jednake obveze', uključujući i obveznu vojnu službu.

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