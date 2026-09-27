Bjeloruse mame u Putinovu vojsku: Pazite kakvom se taktikom služe

Pravni okvir Moskvi daje dodatni prostor za djelovanje: formalno, građani Bjelorusije i Rusije imaju 'jednaka prava', pa ruske institucije to pokušavaju prikazati kao 'jednake obveze'. Taktika im je uigrana putem oglasa

S obzirom na to da su izgubili dio ljudstva u ratu, Rusi sada pomoć traže pomoć Bjelorusije. Kako piše Euronews, u bjeloruskom dijelu interneta posljednjih se mjeseci pojavljuje velik broj oglasa koji Bjelorusima nude mogućnost potpisivanja ugovora s ruskom vojskom. Šire se posvuda: na kanalima na Telegramu, u Viber grupama i na lokalnim stranicama zajednica na kojima ljudi raspravljaju o svakodnevnim problemima.

Obećavaju, navode, visoku plaću, pogodnosti i rusko državljanstvo u slučaju da se netko odazove. Takvih je oglasa sve više, a pojavljuju se uz bjeloruske telefonske brojeve kako bi rekruteri stekli naklonost potencijalnih vojnika.

Uvjeravaju ih da je sve legalno Uz to što im se obećavaju iznosi u protuvrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura, visoke plaće, smještaj, hrana, vojna mirovina i životno osiguranje. Sugeriraju da će im riješiti i problem s bjeloruskim zakonom jer sudjelovanje u oružanom sukobu u inozemstvu prema bjeloruskom Kaznenom zakonu potpada pod odredbe o plaćeničkom djelovanju, za koje je predviđena kazna zatvora do sedam godina. No regruteri tvrde da je sve legalno te da je riječ o službi u vojsci Savezne države, prenosi Euronews.

Ovi oglasi laka su meta za muškarce iz malih mjesta i sela, socijalno ugrožene, kao i one koji imaju problem sa zakonom. Brza zarada također je jedan od motiva, iako aktivisti za ljudska prava upozoravaju da se strani ugovorni vojnici često raspoređuju u jurišne postrojbe, u kojima su stope gubitaka osobito visoke. Ipak, takva je shema jednostavna: osoba vidi oglas na društvenim mrežama i kontaktira regrutera koji koristi bjeloruski telefonski broj. Zatim joj se objašnjavaju isplate, pogodnosti i navodna 'legalnost' službe. Uigran plan Nakon toga nude joj se ubrzano rješavanje dokumentacije i putovanje u Rusiju, najčešće preko Smolenska ili Pskova. Tamo potpisuje ugovor i postaje pripadnik ruskih oružanih snaga. U tom trenutku gotovo da više nema mogućnosti povratka, premda postoji mogućnost da se zaista više ne vrati. Osim opasnosti od pogibije, suočavaju se s kaznenom odgovornošću u Bjelorusiji, mogućim gubitkom državljanstva ili ograničenjima svojih prava, pišu.