ŠTRAJK ZET-a

Kako sutra do posla? Javili su se iz Velike Gorice: 'Predali smo zahtjev...'

I.H.

27.09.2026 u 17:26

ZET-ova linija
ZET-ova linija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
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Na najavljeni štrajk reagirao je Grad Velika Gorica te su odlučili dodatno pojačati besplatnu autobusnu liniju prema željezničkom kolodvoru Velika Gorica, koja prometuje tijekom cijelog dana...

Nakon što u subotu nije postignut dogovor sa sindikatima, iz ZET-a i Holdinga najavili su štrajk, a koji bi mogao stvoriti prometni kaos u Zagrebu u ponedjeljak. Ranije je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević građane zamolio za strpljenje i solidarnost.

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'Razumljive su mi frustracije jer vjerujem da većina Zagrepčana ne podržava ovaj štrajk. Ali molio bih ih, ako vide radnika ZET-a ili Holdinga, da ih ne vrijeđaju, neka im priđu i zahvale im se', rekao je Tomašević.

'Također bih molio da budu solidarni i da povezu svoje kolege na posao ili, ako vide starije osobe da nekud idu. Očekuju se velike gužve tijekom perioda od 7 do 9, da ne vidimo jednu osobu u jednom automobilu, da koriste druge oblike prijevoza, da taksije ostave potrebitima, koji trebaju u bolnicu ili slično', poručio je.

Konferencija za medije reprezentativnih sindikata ZET-a i Holdinga
Konferencija za medije reprezentativnih sindikata ZET-a i Holdinga Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Na najavljeni štrajk reagirao je Grad Velika Gorica te su odlučili dodatno pojačati besplatnu autobusnu liniju prema željezničkom kolodvoru Velika Gorica, koja prometuje tijekom cijelog dana, prenosi dnevnik.hr.

Svjesni su, navodi se u priopćenju gradonačelnika Ačkara, da će štrajk ZET-a otežati putovanje te je do odluke došlo u dogovoru s koncesionarom lokalnog prijevoza.

Kazali su da su kontaktiraju i s HŽ-om kako bi se uveli dodatni vlakovi prema Zagrebu.

'Zahtjev smo već predali te smo u daljnjoj koordinaciji oko mogućnosti uvođenja dodatnih linija. Da postoje pravni i operativni uvjeti da naši autobusi tijekom štrajka voze do Zagreba, organizirali bismo i takav prijevoz. Dok traje štrajk, pratit ćemo situaciju i potrebe naših građana te, u skladu s mogućnostima, dodatno prilagođavati prijevoz', zaključio je gradonačelnik Krešimir Ačkar.

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