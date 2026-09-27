Kako sutra do posla? Javili su se iz Velike Gorice: 'Predali smo zahtjev...'

'Razumljive su mi frustracije jer vjerujem da većina Zagrepčana ne podržava ovaj štrajk. Ali molio bih ih, ako vide radnika ZET-a ili Holdinga, da ih ne vrijeđaju, neka im priđu i zahvale im se', rekao je Tomašević.

'Također bih molio da budu solidarni i da povezu svoje kolege na posao ili, ako vide starije osobe da nekud idu. Očekuju se velike gužve tijekom perioda od 7 do 9, da ne vidimo jednu osobu u jednom automobilu, da koriste druge oblike prijevoza, da taksije ostave potrebitima, koji trebaju u bolnicu ili slično', poručio je.