Holding objavio upute Zagrepčanima uoči štrajka: Evo što napraviti s otpadom

Zagrebački holding objavio je upute građanima o postupanju s otpadom tijekom štrajka najavljenog za ponedjeljak, 28. rujna. Očekuje se da će štrajk značajno utjecati na prikupljanje otpada te održavanje javnih i zelenih površina

Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk u različitim podružnicama, a poslodavac i sindikati dosad nisu uspjeli usuglasiti razinu nužnih poslova koji će se obavljati. Postupak arbitraže između poslodavca i sindikata je u tijeku. S obzirom na najave sindikata, Holding očekuje da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga građanima, ponajviše na prikupljanje otpada te održavanje javnih i zelenih površina.

Građane mole za strpljenje te da, u okviru svojih mogućnosti, prilagode navike vezane uz proizvodnju i postupanje s otpadom kako bi se smanjio utjecaj štrajka na javni prostor. Što građani trebaju napraviti s otpadom? Holding moli građane da višak otpada koji ne stane u spremnike, kada je to moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike. Pozivaju ih i da privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, primjerice izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada.