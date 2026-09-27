Holding objavio upute Zagrepčanima uoči štrajka: Evo što napraviti s otpadom

Zagrebački holding objavio je upute građanima o postupanju s otpadom tijekom štrajka najavljenog za ponedjeljak, 28. rujna. Očekuje se da će štrajk značajno utjecati na prikupljanje otpada te održavanje javnih i zelenih površina
Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk u različitim podružnicama, a poslodavac i sindikati dosad nisu uspjeli usuglasiti razinu nužnih poslova koji će se obavljati. Postupak arbitraže između poslodavca i sindikata je u tijeku.
S obzirom na najave sindikata, Holding očekuje da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga građanima, ponajviše na prikupljanje otpada te održavanje javnih i zelenih površina.
Građane mole za strpljenje te da, u okviru svojih mogućnosti, prilagode navike vezane uz proizvodnju i postupanje s otpadom kako bi se smanjio utjecaj štrajka na javni prostor.
Što građani trebaju napraviti s otpadom?
Holding moli građane da višak otpada koji ne stane u spremnike, kada je to moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike.
Pozivaju ih i da privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, primjerice izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada.
Građane koji žive u obiteljskim kućama mole da na javnu površinu ne iznose spremnike za otpad koji nisu do kraja popunjeni.
Što treba odgoditi?
Holding upućuje građane da odgode veća čišćenja stanova ili kuća kojima nastaje glomazni otpad, kao i veća održavanja zelenih površina u dvorištima kako bi smanjili količinu biootpada.
Građane pozivaju i da ne iznose glomazni otpad na ulicu osim ako imaju potvrdu dolaska ekipa podružnice Čistoća.
Preporučuju i odgodu odlazaka na reciklažna dvorišta jer će ona vjerojatno biti zatvorena.
Zagrebački holding najavio je da će kontinuirano pratiti situaciju i pravodobno izvještavati građane o svim promjenama u pružanju javne usluge odvoza otpada.
'Zahvaljujemo građanima na strpljenju i na razumijevanju', poručili su iz Zagrebačkog holdinga.