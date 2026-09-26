METEOROLOŠKA UPOZORENJA

VIDEO Milijuni na udaru: Gradovi pod vodom, otkazuju se koncerti, a najgore tek dolazi

Ivor Kruljac

26.09.2026 u 09:51

Oluja u SAD-u
Oluja u SAD-u Izvor: Društvene mreže / Autor: Chicago & Midwest Storm Chasers / X
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U saveznoj državi New York je proglašeno izvanredno stanje, a duž srednjoatlantske obale već su zabilježene poplave i erozije plaža

U Sjevernoj Karolini i duž srednjoatlantske obale, snažna oluja stvara probleme diljem SAD-a. Prema medijskim izvještajima i snimkama na društvenim mrežama, stanovnici se bore sa snažnim vjetrovima, poplavama i erozijama plaža uslijed plime. Zbog svega su se morali premjestiti sportski i kulturni događaji poput bejzbolske lige MLB.

Međutim, meteorolozi upozoravaju da najgori dio oluje tek slijedi ove subote na sjeveroistoku zemlje. Tako se na području Bostona i obalnog Massachusettsa očekuju 76 i 127 milimetara kiše t udare vjetra između 80 i 100 kilometara na sat. Guvernerica New Yorka, Kathy Hochul, proglasila je izvanredno stanje za grad New York, okrug Westchester te Nassau i Suffolk na Long Islandu.

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Na samom Long Islandu, veliki strah uzrokuju visoki valovi za koje bi na područjima Outer Banksa i New Jerseya moglo dosezati između 4,5 i 5,5 metara.

Dok bi se oluja trebala sporije kretati u nedjelju, opasnost od poplava bi baš tada mogla porasti na pojedinim područjima, dok New York strahuje od vjetrova bržih od 70 kilometara na sat.

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