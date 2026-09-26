Otto Barić našao veliki propust u projektu novog Maksimira: 'Ajmo sad realno'

Hrvatski arhitekt, koji je i sam sudjelovao na natječaju za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, upozorava da konstrukcija kakva je zamišljena, ne može stajati u stvarnosti
Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz studija VG13 Architects izradili su pobjednički projekt na natječaju za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, odlučio je u četvrtak žiri sastavljen od arhitekata iz zemlje i svijeta, ali i predstavnika investitora: Tomislava Tomaševića, Zvonimira Bobana i Tončija Glavine.
Dok je kod većine javnosti predstavljeni pobjednički projekt izazvao zgražanje zbog svog izgleda, struka, odnosno članovi žirija, ugledni arhitekti Nenad Fabijanić i Toma Plejić, hvale projekt izabran između 88 radova iz 20 zemalja.
Fabijanić, koji je bio član žirija tvrdi da "nam ne trebaju palačinke i krafne", dok Plejić, kao predsjednik žirija navodi da je riječ o remekdjelu te "jedinom radu koji je zadovoljio sve uvjete natječaja".
Oscara statičaru!
No, s time se ne slaže njihov kolega, arhitekt Otto Barić, sin nažalost pokojnog nogometnog trenera i bivšeg hrvatskog izbornika istog imena. On je, naime, upozorio na konstrukciju samog stadiona, koju krase veliki rasponi konzola. To bi, naime, moglo biti izazov u projektiranju, pa i samoj gradnji, ako se uzme u obzir da bi konstrukcija trebala primati i raspodjeljivati velike sile.
"Ajmo sad realno i stručno, bez srdžbe i neutemeljenih optužbi... Ova konstrukcija ne stoji u realnom svijetu i Eurocodu. Ako se javi relevantan statičar koji bi ovo znao izdimenzionirati u ovom obliku (četiri konzole od po 40-50 metara koje se međusobno drže?!), taj zaslužuje, ne olimpijsku medalju (kao Turina), već u najmanju ruku Oscara!", naveo je Barić na Facebooku.
Potom se osvrnuo i na odluku žirija: "Tolikim inzistiranjem na nerealnom, vizualno interesantnom ali u potpunosti promašenom pristupu Maksimiru dio žirija dokazuje vlastitu nemoć!", zaključio je.
Preporuke arhitektima
Inače, Barić je autor projekta novog stadiona koji nije izabran među pet nagrađenih radova. Ranije se obračunao i sa Zvonimirom Bobanom zbog njegove izjave da bi "Barićevo rješenje koštalo milijardu".
Također je na Radiju Sljeme upozorio da je pobjednički projekt "jako lijepa slika", upozorivši na raspone konzola od 50 metara, upitavši se kako će se projekt uskladiti sa zahtjevima statike i protupotresne sigurnosti. Dodatne intervencije bi, kaže, mogle utjecati na izgled idejnog rješenja.
Žiri je dao i nekoliko preporuka arhitektima, tražeći od njih da prilagode projekt, odnosno posvete pažnju otvorenim kutevima stadiona te integriranju sigurnosnih i tehničkih sustava, ali i otvaranju kosih zidova prema terenu zbog evakuacijskih pravaca.
Tek bi trebalo ugovoriti izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s pobjednicima natječaja, iako je, tvrde arhitekti Fabijanić i Plejić, moguće izabrati i neki drugi nagrađeni rad, pritom ističući da za tim nema potrebe. Izgradnja novog stadiona Maksimir trebala bi početi nakon rušenja staroga, što je 2029. godine. Radovi bi trajali 22 mjeseca, a projekt je predvidio ukupni iznos radova od 205 milijuna eura.