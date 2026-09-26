Otto Barić našao veliki propust u projektu novog Maksimira: 'Ajmo sad realno'

Hrvatski arhitekt, koji je i sam sudjelovao na natječaju za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, upozorava da konstrukcija kakva je zamišljena, ne može stajati u stvarnosti

Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz studija VG13 Architects izradili su pobjednički projekt na natječaju za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, odlučio je u četvrtak žiri sastavljen od arhitekata iz zemlje i svijeta, ali i predstavnika investitora: Tomislava Tomaševića, Zvonimira Bobana i Tončija Glavine. Dok je kod većine javnosti predstavljeni pobjednički projekt izazvao zgražanje zbog svog izgleda, struka, odnosno članovi žirija, ugledni arhitekti Nenad Fabijanić i Toma Plejić, hvale projekt izabran između 88 radova iz 20 zemalja. Fabijanić, koji je bio član žirija tvrdi da "nam ne trebaju palačinke i krafne", dok Plejić, kao predsjednik žirija navodi da je riječ o remekdjelu te "jedinom radu koji je zadovoljio sve uvjete natječaja".

Oscara statičaru! No, s time se ne slaže njihov kolega, arhitekt Otto Barić, sin nažalost pokojnog nogometnog trenera i bivšeg hrvatskog izbornika istog imena. On je, naime, upozorio na konstrukciju samog stadiona, koju krase veliki rasponi konzola. To bi, naime, moglo biti izazov u projektiranju, pa i samoj gradnji, ako se uzme u obzir da bi konstrukcija trebala primati i raspodjeljivati velike sile.

"Ajmo sad realno i stručno, bez srdžbe i neutemeljenih optužbi... Ova konstrukcija ne stoji u realnom svijetu i Eurocodu. Ako se javi relevantan statičar koji bi ovo znao izdimenzionirati u ovom obliku (četiri konzole od po 40-50 metara koje se međusobno drže?!), taj zaslužuje, ne olimpijsku medalju (kao Turina), već u najmanju ruku Oscara!", naveo je Barić na Facebooku.

Potom se osvrnuo i na odluku žirija: "Tolikim inzistiranjem na nerealnom, vizualno interesantnom ali u potpunosti promašenom pristupu Maksimiru dio žirija dokazuje vlastitu nemoć!", zaključio je.

