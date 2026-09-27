Šef sindikata uzvratio Tomaševiću uoči štrajka: 'Odgovornost je na njemu'

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odgovorio je na kritike zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Poručio je da su sindikati tijekom pregovora smanjivali svoje zahtjeve te ustvrdio da odgovornost za nastalu situaciju snosi gradonačelnik
Na pitanje čime su sindikati motivirani ako, kako kaže Tomašević, nisu boljitkom položaja radnika, Jović je odgovorio da se gradonačelnik nije pokušao uključiti u pregovore piše Mateja Šobak za Večernji list.
'Gradonačelnik i njegove izjave! Nije se ni pokušao uključiti u pregovore, a na svakoj presici postaje uzrok problema. On je jedan od koordinatora stranke koja je 17. travnja podržala veliki sindikalni prosvjed na razini Hrvatske, a kad treba u stvarnosti nešto podržati, onda govori poluistine', rekao je Jović.
Podsjetio je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja.
'Smanjivali smo svoje prijedloge'
'Zašto u pet mjeseci nije pokušao riješiti probleme?' upitao je Jović, dodajući da su svi reprezentativni sindikati za obustavu rada.
Prema njegovim riječima, sindikati su prošli pregovore oko kolektivnog ugovora, mirenje je završeno 10. rujna, a čekali su do 18. rujna, kada su dali hodogram za štrajk.
'Razgovarali smo, sastajali se, dolazili smo, smanjivali svoje prijedloge. Imamo sad podršku članova, 78 posto u ZET-u i 74 posto u Holdingu', rekao je Jović.
Osvrnuo se i na pitanje nužnih poslova tijekom štrajka.
'Nijednom nisam izjavio da nećete vidjeti naše tramvaje. Razgovor oko nužnih poslova smo pokrenuli 18. rujna, prijedlog uprava je bio da 41 posto radnika ZET-a i 38 posto Holdinga treba raditi. To je suprotno članku 214. Zakona o radu da se ne smije onemogućiti štrajk. Zašto se to nije riješilo prije? Smatramo da smo u pravu, pregovaramo o novom kolektivnom ugovoru', rekao je.
Na pitanje što poručuje Zagrepčanima, Jović je odgovorio:
'Gradonačelnik je trebao biti rješenje, a poluinformacijama je uzrok problema i odgovornost je na njemu. Ovo su firme kojima je kolektivni istekao prije šest mjeseci, to je problem.'