Šef sindikata uzvratio Tomaševiću uoči štrajka: 'Odgovornost je na njemu'

Na pitanje čime su sindikati motivirani ako, kako kaže Tomašević, nisu boljitkom položaja radnika, Jović je odgovorio da se gradonačelnik nije pokušao uključiti u pregovore piše Mateja Šobak za Večernji list.

'Gradonačelnik i njegove izjave! Nije se ni pokušao uključiti u pregovore, a na svakoj presici postaje uzrok problema. On je jedan od koordinatora stranke koja je 17. travnja podržala veliki sindikalni prosvjed na razini Hrvatske, a kad treba u stvarnosti nešto podržati, onda govori poluistine', rekao je Jović.

Podsjetio je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja.

'Smanjivali smo svoje prijedloge'

'Zašto u pet mjeseci nije pokušao riješiti probleme?' upitao je Jović, dodajući da su svi reprezentativni sindikati za obustavu rada.

Prema njegovim riječima, sindikati su prošli pregovore oko kolektivnog ugovora, mirenje je završeno 10. rujna, a čekali su do 18. rujna, kada su dali hodogram za štrajk.