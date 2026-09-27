FOTO Mukotrpna akcija na Velebitu trajala četiri sata: HGSS upozorava na ozbiljan problem

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) izvijestila je o zahtjevnoj akciji spašavanja na Tulovim gredama, a koja je trajala gotovo četiri sata. Nakon obilježavanja 35. obljetnice osnivanja Planinarske satnije Velebit, osam njezinih pripadnika krenulo je prema vrhu Tulovih greda na Velebitu.

Spašavatelji HGSS-a unesrećenu su osobu u nosilima spustili više od 100 metara niz stijenu koristeći stijenske tehnike spašavanja , a zatim je transportirali preko zahtjevnog terena do mjesta na kojem ju je mogao preuzeti helikopter HEMS-a. Unesrećena osoba potom je prevezena u KBC Rijeka.

Jednoj je osobi ondje pozlilo, a simptomi koji su upućivali na ozbiljne srčane tegobe zahtijevali su hitnu reakciju. Uz osobu su od početka bila dvojica gorskih spašavatelja HGSS Stanice Zagreb. Pružili su joj pomoć i alarmirali HGSS Stanicu Zadar.

'Ni približno na razini kakvu bi trebala imati uređena turistička zemlja'

U izvješću su upozorili na ozbiljan problem.

Kako navode, akcija je mogla je trajati višestruko kraće da je HGSS imao operativnu sposobnost spašavanja vitlom. Umjesto spuštanja niz stijenu i daljnjeg transporta po nepristupačnom terenu, unesrećenu osobu bilo bi moguće izvući izravno iz stijene vitlom iz helikoptera u lebdenju. Ističu da su prije imali sposobnost spašavanja zraka vitlom, no danas to nije slučaj. Apeliraju zato na uspostavu cjelovitog sustava helikopterskog spašavanja u Hrvatskoj te, kako dodaju, žele aktivno sudjelovati u njegovoj izgradnji-

Takav sustav danas nemamo ni približno na razini kakvu bi trebala imati uređena turistička zemlja poput Hrvatske, a prije svega na razini potrebnoj za sigurnost domaćeg stanovništva, koje nam mora biti prioritet, upozoravaju iz HGSS-a.

Naravno, sustav bi trebao imati odgovarajuću infrastrukturu, organizirana zajednička dežurstva, osposobljene i utrenirane posade i spašavatelje, standardne operativne postupke, jasne procedure aktiviranja i koordinacije te sve ostale elemente potrebne da bi sposobnost spašavanja iz zraka bila stvarno i kontinuirano dostupna, navode u priopćenju.