izvan životne opasnosti

Dječak (14) ozlijeđen topovskim udarom na Kantridi, zadržan je u bolnici

Bi. S. / Hina

27.09.2026 u 16:14

Dežurni liječnik na Klinici za dječju kirurgiju Vedran Jurjević
Dežurni liječnik na Klinici za dječju kirurgiju Vedran Jurjević Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Četrnaestogodišnji dječak, koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi, je zadržan na liječenju na Klinici za dječju kirurgiju, dobro je i stabilan je, dok su još dvije lakše ozlijeđene osobe obrađene na hitnom prijemu i otpuštene na kućno liječenje

Uslijed topovskog udara, nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice između HNK Rijeka i njemačkog Union Berlina, na stadionu Kantridi je šest osoba lakše ozlijeđeno, a troje je primljeno na liječničku obradu u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL

Dežurni liječnik na Klinici za dječju kirurgiju Vedran Jurjević rekao je u izjavi novinarima kako je oko jedan sat ujutro u hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije, zbog ozljeda u području genitalne regije, koje su nastale nakon aktivacije eksplozivne naprave, odnosno topovskog udara.

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Dječak je detaljno pregledan i obrađen, utvrđeno je da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na Odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju. Danas je učinjena i dodatna obrada te je utvrđeno da nije došlo do pogoršanja njegovoj lokalnog i općeg stanja, stabilan je i nije u životnoj opasnosti, rekao je i dodao je da je dječak zadržan kako bi ga detaljnije pratili te bi mogao biti otpušten za nekoliko dana i ne bi trebao imati daljnjih posljedica. 

Prema podacima iz policije, teški incident dogodio se oko 21 sat, nekoliko minuta nakon završene utakmice, na tribini D, kada je nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar.

Tijekom susreta su domaći navijači zapalili 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica, dok su gostujući navijači aktivirali 30 baklji.

Prije početka utakmice, policijski službenici su spriječili unos i pronašli 40 baklji, a na stadionu je pronađeno još deset baklji te torba s 30 baklji i pet dimnih bomba.

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